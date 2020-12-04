И. Зубарев: Решение вопросов трудоустройства заключенных невозможно без участия региональных властей

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось обсуждение проблем трудовой адаптации осужденных в учреждениях УФСИН по Республике Карелия.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга и член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия Игорь Зубарев ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия провели встречу с начальником карельского Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации Александром Терехом.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы трудовой адаптации заключенных и возможности развития производственного потенциала исправительных учреждений Республики.

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Как отметили сенаторы, серьезная работа по изменению законодательства с целью улучшения ситуации с трудовой занятостью осужденных ведется в Совете Федерации уже не первый год. Так, с 1 января 2020 г. вступил в силу закон, согласно которому для осужденных к принудительным работам и заключенных, содержащихся в колониях-поселениях, могут открываться филиалы исправительных учреждений там, где для них есть рабочие места. Это позволит трудоустроить максимальное число осужденных. Предприниматели, нуждающиеся в кадрах, таким образом находят работников в учреждениях УФСИН.

Представители карельского Управления предложили сенаторам доработать этот закон, чтобы на принудительные работы брали только осужденных за легкие преступления и средней тяжести. Иначе сложно обеспечить рабочими местами всех заключенных, имеющих право на трудовую деятельность в создаваемых исправительных центрах.

В Карелии ситуация с трудовой адаптацией осужденных гораздо лучше, чем во многих других регионах

Игорь Зубарев сообщил, что в Карелии ситуация с трудовой адаптацией осужденных гораздо лучше, чем во многих других регионах. В среднем по исправительным учреждениям трудовая занятость составляет 86,77 проц. Заключенные занимаются птицеводством, изготовлением мебели, гранитных плит, пиломатериалов, светодиодных светильников, одежды для силовиков, контейнерных мусорных площадок и т. д.

«Таких результатов удалось добиться благодаря тому, что в регионе выстроены взаимоотношения между руководством карельского УФСИН и органами власти. Ведь решение вопросов трудоустройства заключенных невозможно без участия региональных властей. Существует проект Соглашения между правительством Республики и Федеральной службой исполнения наказаний. Цель этой работы — развитие производственного потенциала исправительных учреждений Карелии», — сказал сенатор.

По словам Игоря Зубарева, исправительные учреждения помогают экономике региона, а осужденные, зачастую не имеющие профессии, приобретают трудовые навыки и зарабатывают деньги, которые позволяют им быстрее погасить штрафы или долги по искам о возмещении ущерба.

«Работа по трудовой адаптации осужденных в Карелии будет продолжена. Мы сможем выйти и на 100 процентов занятости, развивая производственные мощности исправительных учреждений», — уверен парламентарий.

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