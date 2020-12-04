И. Рукавишникова: Темпы внедрения цифровых технологий в правовую жизнь ускоряются практически ежедневно

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор открыла церемонию вручения всероссийской премии «Цифровой юрист года».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, член Совета по развитию цифровой экономики при СФ, председатель РРО ООО «Ассоциация юристов России», Заслуженный юрист Российской Федерации Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в режиме видеоконференцсвязи открыла торжественную церемонию вручения премии «Цифровой юрист года». Она проходила в рамках Премии Рунета 2020. Почётной наградой отмечены юристы, внесшие значительный вклад в развитие цифрового и информационного права в России.

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Сенатор поздравила юристов с профессиональным праздником – Днем юриста, и отметила, что с каждым днем роль цифровизации растет, она является неотъемлемой частью деятельности юриста.

«Темпы внедрения цифровых технологий в правовую жизнь ускоряются практически ежедневно, и нормативное регулирование цифровой экономики выступает сегодня одной из самых актуальных, а также одновременно сложных, задач законотворчества и практического применения. При Совете Федерации действует Совет по развитию цифровой экономики, который возглавляет первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области Совет является самой широкой площадкой для обсуждения законодательных инициатив в сфере цифровизации. В работе Совета принимают участие представители всех государственных органов, представители регионов, эксперты», — отметила Ирина Рукавишникова.

Темпы внедрения цифровых технологий в правовую жизнь ускоряются практически ежедневно, и нормативное регулирование цифровой экономики выступает сегодня одной из самых актуальных

В 2020 году определены лауреаты в четырех основных номинациях. «Лидером цифровой трансформации» стала Анна Серебряникова – президент Ассоциации больших данных, член Совета директоров ПАО «МегаФон». В номинации «За вклад в развитие судебной и правоприменительной практики» победу одержали Юрий Брисов – директор ООО «Юридические и финансовые креативные решения» и Александр Журавлев – управляющий партнер юридической компании ЭБР. Награду в номинации «За общественную деятельность» получила Мария Шклярук – генеральный директор Центра перспективных управленческих решений. В номинации «За вклад в юридическую науку» победил доцент факультета права НИУ ВШЭ Роман Янковский.

В спецноминанции «За вклад в развитие и формирование образа криптовалют в России» одержал победу партнер юридической компании «Taxology» Михаил Успенский. В спецноминация Moscow Digital School «Лучший преподаватель цифрового права» награда досталась доктору юридических наук, заведующему кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Владиславу Архипову.

Премия «Цифровой юрист года» была учреждена в 2019 году Московским отделением Ассоциации юристов России (МО АЮР) совместно с Российской ассоциацией электронных коммуникаций и Moscow Digital School.

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