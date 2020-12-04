Как правительства могут обеспечить экологичное восстановление мировой экономики с большим количеством рабочих мест

Source: IMF – News in Russian

Кристалина Георгиева и Раджив Дж. Шах

4 декабря 2020 г.

(Фото: STEFANOLUNARDI/iStock by Getty Images)

Изменение климата и кризис COVID-19 имеют много общего. И то, и другое сопряжено с человеческими трагедиями и экономическими катастрофами. Пандемия унесла более миллиона жизней, лишила работы сотни миллионов человек и, согласно прогнозам, в ближайшие пять лет приведет к сокращению объема производства на 28 трлн долларов США; вместе с тем, последствия изменения климата в корне меняют жизни и источники заработка. Оба кризиса являются крайне разрушительными для уязвимых групп населения и сообществ во всем мире. Они оба наказывают страны за недостаточную подготовленность и недальновидность.

Эти два кризиса объединяет кое-что еще: мощное согласованное стимулирование «зеленых» государственных инвестиций может способствовать преодолению обоих.

Мир прилагает огромные усилия по возобновлению экономической деятельности и возвращению людям работы.

Мир прилагает огромные усилия по возобновлению экономической деятельности и возвращению людям работы. Несколько недель назад мировые лидеры собрались на Парижском форуме мира для обсуждения дальнейших шагов, несколько дней назад это обсуждение продолжилось на саммите Группы 20-ти. У нас есть возможность принять разумные согласованные решения, которые могут послужить катализатором «зеленых» инвестиций, чтобы придать импульс восстановлению экономики и снизить вероятность и последствия климатической катастрофы.

В связи с вызванной пандемией экономической разрухой крупнейшие экономики мира уже приняли обязательства по бюджетным расходам вразмере 12 трлн долларов США на восстановление после пандемии коронавируса, и многие располагают возможностями сделать намного больше. По мере осуществления ими новых инвестиций становится очевидной важность их синхронизации. Убедительные свидетельства, в том числе изопыта финансового кризиса десятилетней давности, показывают, что если страны Группы 20-ти будут действовать в одиночку, а не сообща, то для достижения тех же результатов им потребуется увеличить расходы примерно на две трети.

Вместо того чтобы вкладывать средства в технологии с использованием ископаемого топлива, например, угольные электростанции, которые ускорят изменение климата, мы можем выбрать более экологичный оптимальный путь. В число проектов, предполагающих создание большого числа рабочих мест, входят посадка лесов и мангровых зарослей, предотвращение эрозии почв и модернизация зданий в целях повышения их энергоэффективности. Важное значение также имеет построение устойчивой к изменению климата инфраструктуры, а также распространение экологически чистого общественного транспорта, возобновляемых источников энергии и «умных» электросетей. Инвестиции в автономные возобновляемые источники энергии обеспечивают рост за счет установления связи с примерно 3,5 млрд человек, укоторых в настоящее время отсутствует доступ к электроснабжению в достаточном объеме.

Мир должен воспользоваться преимуществами последних технологических инноваций, и мы уже наблюдаем масштабные меры. Европейский союз принял обязательство израсходовать более 640 млрд долларов США (550 млрд евро) на«зеленые» проекты за следующие несколько лет. Страны с формирующимся рынком, например, Индонезия и Египет, выпускают «зеленые» облигации. Однако каждая крупная экономика, каждая международная организация, каждая благотворительная организация и каждый частный инвестор может сделать больше. Действительно, по наблюдениям Организации экономического сотрудничества и развития, баланс между «зелеными» и «незелеными» расходами в настоящее время слишком сильно смещен всторону последних, создавая риск дальнейшего ухудшения экологической обстановки.

Во время финансового кризиса 2008 года лидеры Группы 20-ти объединились в рамках согласованной программы восстановления экономического роста. Аналогичный ход в ближайшие недели и месяцы может привлечь новые источники капитала для стран, которые в нем нуждаются, включая страны снизкими доходами, в которых должна проводиться большая часть работы поадаптации к изменению климата. Таким образом, Группа 20-ти задействует меры, которые она уже принимала для помощи странам с низкими доходами во время пандемии: приостановку платежей по обслуживанию долга и создание общей системы по разрешению проблем неустойчивой долговой ситуации в каждом конкретном случае.

Органы государственного управления также могут выработать меры политики, с помощью которых можно привлечь капитал и инновационные идеи частного сектора. В настоящее время доходность «зеленых» инвестиций растет ввиду сокращения издержек. Тем не менее, для ускоренного перехода частного сектора на более экологически чистые источники энергии и повышения энергоэффективности необходимо постепенное повышение платы за выбросы углерода или аналогичные меры. Часть доходов может быть направлена наобеспечение «справедливого перехода», при котором будет предоставлена защита малоимущим от повышения цен на электроэнергию и оказана помощь уволенным работникам. План долгового финансирования «зеленых» инвестиций в сочетании с системой установления тарифов за выбросы углерода фактически может стимулировать экономический рост в течение многих лет, обеспечив создание примерно 12 млн рабочих мест к 2027 году.

Если мы прямо сейчас примем долговременные меры, то в истории сохранится еще одна общая черта, присущая кризису COVID-19 и кризису изменения климата: они сделали нас сильнее и выносливее.

Первоначально данная статья была опубликована на сайте Fortune.com.

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Кристалина Георгиева (ссылка на биографические данные на главной странице)

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