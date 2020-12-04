Л. Талабаева: В ходе личного приема граждан нужно помочь каждому, кто нуждается в профессиональной консультации и содействии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела дистанционный прием граждан.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края провела прием граждан в регионе. За два часа работы в режиме онлайн к сенатору обратились семнадцать земляков из городов и районов края с вопросами социальной направленности. Особое внимание сенатор уделила проблемам пожилых, одиноких и малообеспеченных граждан, находящихся в вынужденной изоляции. «Наша задача — выслушать и помочь каждому, кто нуждается в профессиональной консультации и содействии», — отметила Людмила Талабаева.

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По ее словам, одним из важнейших на сегодняшний день остается вопрос обеспечения бесплатными лекарственными препаратами жителей Приморского края при лечении коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях. Этот тему подняли жители Артёма, Большого Камня, Владивостока и Красноармейского района. Сенатор подчеркнула, что одной из основных задач министерства здравоохранения Приморского края является своевременное обеспечение населения бесплатными лекарственными препаратами.

Другие вопросы граждан касались социальных выплат, оформления опеки над ребенком и увеличения пенсий с учетом нетрудоспособных членов семьи, обеспечения сельского населения дровами и работы управляющих компаний Владивостока по очистке от наледи придомовых территорий. Представитель региона в СФ оказала помощь жителям г. Лесозаводска, Михайловского и Шкотовского районов, обратившимся по вопросу в получении консультации узких медицинских специалистов.

Вопросы, с которыми обратились жители региона в ходе дистанционного приема взяты на личный контроль сенатора, по ним назначены конкретные сроки исполнения и даны соответствующие поручения.

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