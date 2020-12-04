М. Львова-Белова обсудила с жителями Пензенской области острые социальные вопросы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела прием граждан по личным вопросам в своем регионе.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области Мария Львова-Белова Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области провела прием граждан в регионе.

На имя парламентария поступило более сорока обращений, большинство из которых касались социальной сферы: приемных семей, выпускников детских домов, опеки над детьми с ВИЧ, получения современных технических средств реабилитации. Прием проходил в течение двух часов в онлайн-режиме.

«Очень тронула история женщины из Пензы, у которой взрослый сын с синдромом Дауна, а сама она незрячая и почти не ходит. Оба остались без присмотра, попросили помощи с социализацией. На днях к ним приедут специалисты из моей команды и выстроят совместный план действий», — рассказала сенатор.

Представители родительского сообщества Пензы, высказали предложения по улучшению образовательного процесса, в том числе, они пообещали провести мониторинг школьных обедов и составить свои отзывы. Это поможет выбрать лучших поставщиков для столовых и улучшить качество питания учеников.

Одно из обращений касалось развития инклюзивного туризма. Идеей создать «деревню мастеров» для людей с инвалидностью поделилась жительница Орловской области. Сенатор пригласила ее пройти стажировку и обменяться опытом в одном из пензенских музейных комплексов.

«Также было несколько звонков от приемных родителей. Людей волнуют вопросы усыновления детей с ВИЧ, повышение уровня социального благополучия таких семей в регионе, а также возврат льгот», — сообщила сенатор.

По ее словам, мнения граждан будут учтены при разработке законопроектов, касающихся реформирования систем социального страхования, образования и опеки.

«Хотелось бы сказать спасибо людям за доверие и активную жизненную позицию. Мне действительно было важно получить обратную связь. Будем разбираться с поставленными задачами», — заключила парламентарий.

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