Национальное беговое движение приглашает к участию в Клубном чемпионате по бегу

Source: Russia Ministry of Sport

С целью вовлечения граждан в систематические занятия спортом проектный офис Национального бегового движения при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» проводит Клубный чемпионат по бегу на основе тренировочной активности. Соорганизатором мероприятия выступает АНО ЦРМС «Марафон Плюс».

Для участия в соревнованиях любителям бега необходимо создать свой клуб или вступить в один из существующих клубов на платформе RussiaRunning и фиксировать результаты своих тренировок с помощью сервисов в личном кабинете. В зачёт чемпионата будут включены лучшие результаты индивидуальных тренировок десяти участников клуба.

На сегодняшний день в чемпионате соревнуются около 300 клубов и более 6000 бегунов из разных уголков нашей страны. Для развития клубного движения в России организаторы создали новый клубный функционал, который позволяет проводить межклубные и внутриклубные чемпионаты. Данные о беговых тренировках участников обновляются в реальном времени и систематизируются в общем клубном рейтинге. Создать свой клуб и подключиться к чемпионату можно на платформе https://russiarunning.com.

Пресс-служба Минспорта России

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