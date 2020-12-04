О встрече Посла Беларуси Г.Ахрамовича с Министром иностранных дел Азербайджана

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

04 декабря 2020 г.



4 декабря 2020 г. по случаю завершения дипломатической миссии состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Геннадия Ахрамовича с Министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Фото: МИД Азербайджана

В рамках беседы стороны обсудили весь спектр вопросов белорусско-азербайджанского сотрудничества, отметили высокий уровень взаимодействия двух стран и подчеркнули важность его дальнейшего расширения после завершения глобальной пандемии.

Г.Ахрамович выразил признательность азербайджанской стороне за поддержку Беларуси на международной арене. Дж.Байрамов, в свою очередь, поблагодарил Посла за его работу в Азербайджане и пожелал успехов по возвращении в Беларусь.

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