После вмешательства прокуратуры г. Москвы семья восстановлена на жилищном учете

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Москвы провела проверку по обращению жителя столицы о несогласии с действиями должностных лиц УФСИН России по г. Москве и нарушении его жилищных прав.

В ходе проверки установлено, что решением Центральной жилищно-бытовой комиссии УФСИН России по г. Москве, несмотря на имеющееся вступившее в законную силу решение суда об обоснованности постановки мужчины на жилищный учет, он необоснованно снят с него.

С 1987 года заявитель проходил службу в исполнительной системе, его семья имеет право на улучшение жилищных условий с января 1990 года, однако до настоящего времени жилым помещением она не обеспечена, договор социального найма не заключался.

Таким образом действиями должностных лиц УФСИН России по г. Москве нарушены гарантированные государством жилищные права заявителя и его семьи.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой столицы начальнику УФСИН России по г. Москве внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, решением Центральной жилищно-бытовой комиссии семья восстановлена на жилищном учете.

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