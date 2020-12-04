Source: Russia – Council of the Federation

Тема встречи — «О приоритетных направлениях законодательной деятельности и задачах органов государственной власти Российской Федерации в 2021 году».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга проводит ежегодное совещание со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.

По ее словам, высокий статус статс-секретарей налагает особую ответственность. Валентина Матвиенко считает, что им необходимо быть не только глубоко погруженными в работу министерств, но и находиться в постоянном тесном контакте с профильными комитетами палат парламента. «Нужно отчётливо понимать причины проблем «на земле», разбираться в вопросах, которые сегодня волнуют регионы». Среди них Председатель СФ назвала аспекты реализации Общенационального плана действий по восстановлению экономики, сохранение налоговых доходов региональных бюджетов, особенности организации дистанционного обучения.

В работе участвуют заместитель Председателя Правительства РФ – Руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко и первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков.

На совещании будут рассмотрены вопросы законодательного обеспечения реализации Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

К обсуждению предложены вопросы внесения изменения в статью 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части определения полномочий по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ.

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