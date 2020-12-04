Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ОКБ Факел04.12.2020 10:58

Проект ОКБ «Факел» занял первое место на конкурсе «Молодежь и будущее авиации и космонавтики»

27 ноября 2020 года был проведен финальный этап XII Всероссийского межотраслевого молодежного конкурса научно-технических работ и проектов «Молодежь и будущее авиации и космонавтики». Подведение итогов конкурса стало одним из завершающих событий VII Международной недели авиакосмических технологий Aerospace Science Week.

Конкурс «Молодёжь и будущее авиации и космонавтики» проводится ежегодно с 2009 года. За победу в нём борются студенты, молодые учёные и специалисты аэрокосмической и смежных с ней высокотехнологичных отраслей промышленности. ОКБ «Факел» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») является постоянным участником данного конкурса, молодые ученые и специалисты ОКБ «Факел» регулярно занимают призовые места.

В этом году в конкурсе приняли участие 518 молодых авторов из 36 регионов России, которые предложили на экспертную оценку 277 работ. Участники представляли 61 организацию промышленности и 53 вуза, расположенных в самых разных частях страны, от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре и Приморского края. Конкурс традиционно проходил по девяти тематическим направлениям в два этапа. В этом году оба они были организованы в онлайн-режиме. В рамках отборочного этапа эксперты — представители академического, вузовского сообщества, а также ведущие специалисты конструкторского и производственного секторов — определили 110 проектов, авторы которых получили право выступить в финале.

Представленный на конкурсе М.А. Каплиным, О.А. Митрофановой и М.Ю. Берниковой проект ОКБ «Факел» «Разработка плазменных двигателей сверхмалой мощности серии ПлаС», направленный на создание инновационной электроракетной двигательной установки для малых космических аппаратов, занял первое место по направлению «Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки». Плазменные двигатели сверхмалой мощности серии ПлаС будут способны обеспечить выполнение малыми космическими аппаратами перспективных полетных задач, как в околоземном, так и в межпланетном пространствах. Кроме того, представленный проект ОКБ награжден Дипломом Госкорпорации «Роскосмос».

Большое число проектов, отмеченных партнерами и спонсорами конкурса, показало огромную заинтересованность отрасли в молодых разработчиках и исследователях, от которых сегодня ждут свежих идей, новых решений и стремления воплотить их на базе новейших технологий в перспективные образцы современной техники.

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