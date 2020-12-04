Т. Кусайко: Юные мурманчане показали хорошие результаты на соревнованиях в ходе VI Национального чемпионата «Абилимпикс»

Source: Russia – Council of the Federation

Национальный чемпионат проводится ежегодно и приурочен к Международному Дню инвалидов.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области отметила победу юных мурманчан на VI Национальном чемпионате «Абилимпикс».

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«Юные представители Мурманской области достойно выступили на соревнованиях, продемонстрировав высокий уровень своих компетенций. Многие заняли призовые места, проявив профессиональные умения и знания, терпение, творческий подход и креативность», — сказала сенатор.

Татьяна Кусайко напомнила, что Национальный чемпионат проводится ежегодно и приурочен к Международному Дню инвалидов. «Начало декабря традиционно отмечается как Декада инвалидов. Международный день инвалидов — 3 декабря — проводится не с целью празднования, а с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями, а также с целью изменения устоявшегося мнения об инвалидах, как людях неполноценных и неспособных к жизни в современном обществе», — рассказала Татьяна Кусайко.

«Этот день — очередное напоминание обществу о необходимости постоянного внимания к людям с инвалидностью и совершенствования политики, направленной на их социальную защиту», — заявила парламентарий.

Она отметила, что такие мероприятия, как «Абилимпикс», направлены не только на профессиональную ориентацию и трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, но и на социальную адаптацию и интеграцию их в обществе в целом.

«Достижения и компетенции, которые участники демонстрируют на соревнованиях, показывают, насколько люди с ограниченными возможностями здоровья не ограничены в своих возможностях трудиться, что они наравне со всеми могут достигать профессиональных высот и развивать совершенно различные навыки», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

Сенатор выразила признательность участникам от Мурманской области за активное участие в соревнованиях.

26 и 27 ноября на площадках образовательных организаций Мурманской области состоялись соревнования по девяти компетенциям VI Национального чемпионата «Абилимпикс».

Студенты и школьники соревновались в компетенциях «Карвинг», «Выпечка осетинских пирогов», «Декорирование тортов», «Поварское дело», «Резьба по дереву», «Инженерный дизайн (CAD) САПР», «Клининг» и «Швея».

Национальный чемпионат проходил в режиме онлайн-трансляции, которая была доступна для всех жителей страны.

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