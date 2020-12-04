Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в церемонии награждения победителей международного конкурса «Гарантия качества 2020».

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в церемонии награждения победителей международного конкурса «Гарантия качества 2020». Мероприятие прошло в онлайн режиме.

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Конкурс, организатором которого выступил Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова, традиционно проводится под патронатом Совета Федерации.

Сенатор подчеркнул, что, несмотря на сложные условия для производителей, к конкурсу добавляются все новые категории продуктов питания и новые производители.

«Нам удалось сделать то, ради чего и создавался этот конкурс: определить производителей качественных пищевых продуктов России и ближнего зарубежья, дать объективную оценку пищевым продуктам, представляемым производителями на российский рынок, а также максимально способствовать продвижению лучших из них благодаря авторитету конкурса и растущему доверию к нему потребительского сообщества», — заявил Алексей Майоров.

По словам главы Комитета СФ, сегодня большое значение имеет поддержка производителей малого и среднего предпринимательства, в том числе — крестьянских и фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов. «Поэтому в ходе конкурса было добавлено еще одно нововведение в виде льгот по участию в конкурсе субъектов малого и среднего предпринимательства, что дало им дополнительную возможность показать качество выпускаемой ими продукции», — отметил сенатор.

Алексей Майоров подчеркнул, что постоянная эволюция конкурса проходит полностью в соответствии со Стратегией повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 г. Этот документ ориентирован на обеспечение полноценного питания, профилактику заболеваний, увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения, стимулирование развития производства и обращения на рынке пищевой продукции надлежащего качества.

«Конкурс «Гарантия качества» — один из тех инструментов, которые стимулируют предпринимательское сообщество на изготовление и обращение продукции, отвечающей этим требованиям, и обеспечивает информированность населения о качестве пищевой продукции, создает необходимые предпосылки для совершенствования и развития продовольственного рынка страны», — подчеркнул парламентарий.

Алексей Майоров отметил, что тот потенциал, который есть у российского агробизнеса, позволяет говорить не только о внутреннем рынке, но и о больших экспортных возможностях: поставки качественных, экологичных продуктов питания на мировые рынки.

При этом законодатель обратил внимание на необходимость дальнейшей работы по продвижению имиджа российской продукции — как за рубежом, так и внутри страны. «Мы верим, что наш конкурс станет еще одним камнем на чаше весов создания такого образа отечественных продуктов питания», — сказал он, призвав, не останавливаться на достигнутых успехах, а продолжить работу по совершенствованию своей продукции, освоению новых рынков.

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