116 населенных пунктов Курганской области будут газифицированы в 2021–2025 годах

Source: Gazprom in Russian

Релиз

4 декабря 2020, 20:00

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 17,498 млрд руб. — это в 11,4 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания построит четыре газопровода-отвода с газораспределительными станциями (ГРС), а также 883 км межпоселковых газопроводов. В результате сетевой газ будет подведен к 116 населенным пунктам. В том числе впервые будут созданы условия для газификации 10 районов — Альменевского, Звериноголовского, Куртамышского, Лебяжьевского, Макушинского, Петуховского, Половинского, Притобольного, Целинного и Частоозерского.

Кроме того, будут обеспечены возможности для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Кетовском и Шадринском районах. Для этого компания проведет техническое перевооружение ГРС «Лукино» и «Шадринск».

Правительство области приняло обязательство по сооружению около 2 тыс. км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 37,488 тыс. домовладений, 250 котельных и предприятий.

«Газпром» и Курганская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации составил 52,7%, в том числе городов — 65,4%, сельской местности — 36,9%.

В результате реализации новой программы показатель вырастет до 62,3%. В том числе сельской местности — в 1,5 раза, до 55,7%.

Газификация Курганской области

уровень газификации Курганской области по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Курганской области в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Управление информации ПАО «Газпром»

Последние новости по теме

MIL OSI