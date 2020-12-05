Source: President of Russia – Kremlin

В этом году в связи с ограничениями и востребованностью волонтёров в период пандемии празднование Дня добровольца проходит в онлайн-формате. Всероссийский конкурс волонтёров проводится с 2010 года.

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В.Путин: Дорогие друзья, добрый день! Привет!

А.Будников: Добрый день, дорогие друзья! С праздником нас всех, с Днём волонтёра!

Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Мы, с Вашего позволения, будем немножечко помогать Вам вести эту встречу. Для начала, конечно же, представимся: меня зовут Алексей Будников, я волонтёр культуры, и моя очаровательная соведущая Инесса Клюкина, «Волонтёр года – 2019».

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И.Клюкина: Владимир Владимирович, здравствуйте! Мы рады Вас приветствовать. Вы традиционно с нами проводите этот праздник. Пандемия нас скорректировала, но не остановила – больше суток мы находимся в прямом эфире онлайн-марафона #МыВместе, гостями и участниками которого стали более 10 миллионов ребят со всей страны и мира.

Некоторые из них сегодня с нами на связи. Передаём Вам слово.

В.Путин: Спасибо, Инесса, спасибо, Алексей.

Сегодня вся наша огромная страна – да что страна, весь мир – отмечает День добровольца и волонтёра, а мы этот праздник отмечаем с 2017 года. От души поздравляю с этим праздником миллионы – именно миллионы, я не оговорился – граждан России, которые совершают добрые поступки ради других, показывают всему обществу пример колоссальной нравственной силы.

Я хорошо понимаю, что многие из вас сейчас там, где вы нужны – хотя у меня здесь на экране очень много участников, – но в основном волонтёры сегодня тоже на работе, и, чтобы не отвлекать вас от важной, необходимой для общества работы, практически все праздничные мероприятия – да и обстановка того требует, вы сами это понимаете – проходят в онлайн-формате, а традиционная премия «Доброволец России» вручается не в ходе торжественных собраний, а в больницах, колл-центрах, волонтёрских штабах городов и других населённых пунктов.

Борьба с эпидемией, дорогие друзья, действительно объединила, сплотила очень многих, миллионы неравнодушных людей по всей стране. Весной этого года была запущена акция #МыВместе.

Сейчас вы продолжаете трудиться в медицинских учреждениях. Вижу, многие на своём личном транспорте, за бесплатно, что называется, развозят врачей, фельдшеров, медсестёр. Вы доставляете продукты и лекарства пожилым, маломобильным людям, забираете к себе домой инвалидов и сирот из социальных учреждений – что, честно говоря, даже для меня было неожиданным, когда я об этом узнал. Даже не знаю, как и что по этому поводу можно сказать, какие слова благодарности можно здесь выразить тем, кто это делает.

Особо отмечу, что в акции #МыВместе активно участвует российский бизнес. Ответственность предпринимателей перед обществом проявляется во многих по-настоящему благородных поступках. Это частные пожертвования на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения, покупка средств индивидуальной защиты для волонтёров и просто для нуждающихся граждан, организация бесплатного питания для медицинских работников и сотрудников скорой помощи.

Продолжение следует.

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