В Подмосковье после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по исполненным муниципальным контрактам на общую сумму свыше 180 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Воскресенская городская прокуратура Московской области в ходе проверки выявила нарушения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности – исполнителей муниципальных контрактов.

Установлено, что в период с 2016 года по 2019 год администрацией городского округа Воскресенск и подведомственными ей учреждениями заключено более 160 контрактов на выполнение работ и оказание услуг.

В 2020 году общая сумма долга по исполненным муниципальным контрактам превысила 180 млн рублей.

С целью восстановления прав предпринимателей прокуратура внесла в орган местного самоуправления представления, которые рассмотрены и удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечено 8 виновных должностных лиц.

В настоящее время благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по муниципальным контрактам погашена.

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