В Россию из Марокко экстрадирован обвиняемый в незаконном обороте наркотиков

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Марокко экстрадировали в Россию Дмитрия Гиренко.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).

По версии следствия, в апреле 2017 года в г. Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Гриненко с сообщниками с целью незаконного сбыта приобрел наркотическое средство, однако довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Также ранее он задерживался сотрудниками полиции у входа в здание железнодорожного вокзала ст. Богданович Свердловской области. При осмотре в кармане его куртки было обнаружены и изъяты наркотики.

Поскольку Гиренко скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск.

В августе 2019 года его задержали на территории Марокко, после чего Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности, который был удовлетворен.

Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Королевства Марокко, удалось добиться принятия решения о его выдаче.

Однако в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией, связанной с распространением вируса COVID-19 и отсутствием прямых авиасообщений с указанным государством фактическая экстрадиция Гиренко оказалась невозможной.

В указанных обстоятельствах, Генеральной прокуратуре Российской Федерации удалось в кратчайший срок согласовать в Министерстве юстиции Турецкой Республики транзитную перевозку указанного лица, что позволило осуществить фактическую передачу Гиренко на территорию России через Турцию для дальнейшего осуществления уголовного преследования.

В сопровождении спецконвоя Дмитрий Гиренко будет доставлен в Москву.

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