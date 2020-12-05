Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Конкурс#Aerospace Science Week#ОКБ Факел#РКС#РКК Энергия#РКЦ Прогресс05.12.2020 15:52

Завершилась Международная неделя авиакосмических технологий

При поддержке Госкорпорации «Роскосмос» в Московском авиационном институте состоялся финальный этап XII Всероссийского межотраслевого молодежного конкурса научно-технических работ и проектов «Молодежь и будущее авиации и космонавтики». Подведение его итогов стало одним из завершающих событий VII Международной недели авиакосмических технологий Aerospace Science Week.

Конкурс «Молодёжь и будущее авиации» проводится ежегодно с 2009 года. За победу соревнуются студенты, молодые учёные и специалисты аэрокосмической и смежных с ней высокотехнологичных отраслей промышленности. В 2020 году в конкурсе приняли участие 518 участников, которые представляли 61 организацию российской ракетно-космической промышленности и 53 вуза из 36 регионов России от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре и Приморского края.

Конкурс проходил в онлайн-формате в два этапа по девяти тематическим направлениям. В рамках отборочного этапа эксперты — представители академического, вузовского сообщества, а также ведущие специалисты конструкторского и производственного секторов — определили 110 проектов. Авторы получили право выступить в финале, в котором приняли участие 74 эксперта, среди которых ведущие учёные МАИ и 21 представитель промышленных организаций. Эксперты оценивали новизну и актуальность проектов, степень проработанности предложенных научных и технологических решений, возможность технической реализации и уровень готовности для практического внедрения, что позволило определить профессиональный уровень и перспективность разработок молодых авторов.

Организации Госкорпорации «Роскосмос» традиционно представляют на экспертную оценку свои инновационные проекты. Хотим отметить и поздравить следующих сотрудников организаций Госкорпорации «Роскосмос», ставших в этом году лауреатами конкурса:

Каплин Матвей Андреевич, Митрофанова Ольга Александровна, Берникова Мира Юрьевна — ОКБ «Факел», г. Калининград, с проектом: «Разработка плазменных двигателей сверхмалой мощности серии ПлаС»;

Баркова Мария Евгеньевна — Российские космические системы, г. Москва, с проектом: «Радионавигационное обеспечение солнечной космической электростанции»;

Жирнов Алексей Владимирович — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва«, г. Королев, с проектом: «Активное демпфирование низкочастотных упругих колебаний конструкции космического аппарата двигателями ориентации»;

Загидуллин Радмир Салимьянович — Ракетно-космический центр «Прогресс» совместно с Самарским университетом, г. Самара, с проектом: «Разработка стенда для испытания изделий ракетно-космической техники воздействием аэродинамических нагрузок»;

Косачёв Вячеслав Вячеславович, Ильющенко Лилия Александровна — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва«, г. Королев совместно с Московский физико-технический институт, Долгопрудный Московская обл., с проектом: Оптимизация параметров пространственного алгоритма угловой стабилизации на различных участках спуска в атмосфере возвращаемого аппарата типа «фара».

Большое число проектов, отмеченных партнерами и спонсорами конкурса, показало огромную заинтересованность отрасли в молодых разработчиках и исследователях, от которых сегодня ждут свежих идей, новых решений и стремления воплотить их на базе новейших технологий в перспективные образцы современной техники.

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