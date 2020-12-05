Обращение Валентины Матвиенко в связи с Днем воинской славы России

Source: Russia – Council of the Federation

Дорогие друзья!

5 декабря – День воинской славы России, посвященный началу контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

Среди крупнейших событий Второй мировой войны это великое сражение имело особое значение – на полях Подмосковья решалась тогда судьба страны. Невероятными усилиями наши воины защищали столицу, противостояли окружению города, истощали силы боевой машины вермахта, отражая ее беспрерывные атаки. После пяти тяжелейших месяцев обороны Красная Армия перешла в наступление, позволившее вырвать у противника стратегическую инициативу. В результате был сорван гитлеровский план молниеносной войны и навсегда развеян миф о непобедимости немецкой армии.

Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. За эти годы выросло несколько поколений, но время не властно над общенародной памятью об этом выдающемся событии. Мы всегда будем помнить мужество тех, кто сделал первый шаг на пути к Победе. Стойкость военного поколения, его любовь к Родине, мужество и преданность Отечеству всегда будут служить для россиян важнейшим нравственным ориентиром. Необходимо сохранить историческую правду о событиях 1941–1945 годов, беречь оставленное нам уникальное патриотическое наследие, которое является для российского общества фундаментальной основой дальнейшего развития страны.

Желаю всем благополучия, добра и мирного неба над головой!

В.И. МАТВИЕНКО

MIL OSI