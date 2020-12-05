По поручению Генпрокуратуры России организованы проверочные мероприятия по фактам заготовки новогодних елей на особо охраняемой природной территории

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В связи с размещением в сети «Интернет» информации о фактах заготовки новогодних елей на особо охраняемой природной территории федерального значения – Анюйский национальный парк – Генеральной прокуратурой Российской Федерации Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре поручено дать оценку действиям (бездействию) органов исполнительной власти и администрации заповедной территории по профилактике и пресечению незаконных рубок лесных насаждений в преддверии праздничных дней, установлению виновных лиц, расчету и возмещению ущерба, причиненного окружающей среде.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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