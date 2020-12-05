Ход и результаты мероприятий национальных проектов остаются под постоянным контролем органов прокуратуры

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова продолжается надзорное сопровождение реализации национальных проектов, обеспечивается защита прав граждан и хозяйствующих субъектов, сохранность бюджетных средств.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования в Пермском крае, Архангельской, Тверской и Ульяновской областях заключены контракты на поставку медицинского оборудования и лекарственных средств на общую сумму более 530 млн рублей (национальный проект «Здравоохранение»).

В Кировской области по возбужденному прокурором делу об административном правонарушении руководитель организации-подрядчика за невыполнение в срок работ по ремонту автомобильной дороги в городском поселении привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 344 тыс. рублей (национальный проект «Безопасные и качественные дороги»).

По иску прокурора в Ленинградской области суд обязал межрайонную больницу оснастить 23 фельдшерско-акушерских пункта необходимым оборудованием (национальный проект «Здравоохранение»).

В Иркутской области мерами прокурорского реагирования обеспечены поставка и использование 40 единиц технологического оборудования для нужд образовательных учреждений (национальный проект «Образование»).

По факту ненадлежащего обеспечения несовершеннолетнего ребенка- инвалида лекарственным средством прокурором в Липецкой области предъявлен иск к уполномоченному региональному органу (национальный проект «Здравоохранение»).

За несоблюдение срока и порядка оплаты контрактов на поставку автоматизированных рабочих мест в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга к административной ответственности в виде штрафа привлечен его главный бухгалтер (национальный проект «Здравоохранение»).

Прокуратурой в Самарской области выявлен факт замены отделочного материала при строительстве детского сада, что повлекло причинение ущерба в размере более 8 млн рублей. Правоохранительными органами в отношении должностных лиц, принявших работы, проводится доследственная проверка на предмет халатности (национальный проект «Демография»).

В Республике Татарстан, Иркутской и Тульской областях по результатам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с неоказанием услуг по программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (национальный проект «Демография»).

Всего за отчетную неделю прокурорами выявлено более 650 нарушений закона, по которым внесено свыше 430 актов реагирования.

Работа по надзору за исполнением законодательства при реализации национальных проектов продолжается.

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