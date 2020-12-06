В Россию с Кипра экстрадирован бывший советник руководителя Федерального агентства по рыболовству, обвиняемый в мошенничестве на сумму 7 млн долларов США

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, не позднее апреля 2016 года Хохлов действуя по предварительному сговору с другими лицами, путем обмана, под предлогом обеспечения трудоустройства на руководящую должность в Федеральное агентство по рыболовству, убедил потерпевшего в необходимости передачи ему и его соучастникам денежных средств в размере 7 млн долларов США. В действительности, взятые на себя обязательства, он не намеревался исполнять.

Довести свой преступный умысел до конца Хохлов не смог по независящим от него обстоятельствам. После передачи соучастникам части денежных средств в размере 300 тыс. долларов США, злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ.

Поскольку Хохлов скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск.

В октябре 2018 года он был задержан на территории Кипра.

После этого Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен.

В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола Юрий Хохлов доставлен в Москву.

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