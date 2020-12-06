На Урале транспортная прокуратура организовала проверку в связи с возвращением воздушного судна в аэропорт вылета из-за неисправности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сургутская транспортная прокуратура начала проверку в связи с возвращением в аэропорт вылета воздушного судна авиакомпании ПАО «ЮТэйр-Вертолетные услуги».

По предварительным данным 06.12 2020 в 15 часов 57 минут при выполнении рейса UTH-9401 по маршруту Нягань – Березово установлена неисправность правого двигателя вертолета Ми-8Т. Капитаном воздушного судна принято решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка в аэропорту г. Нягань произведена в штатном режиме в 16 часов 11 минут. На борту находились 3 члена экипажа и 8 пассажиров. Рейс не регулярный, производился по заданию санитарной авиации. В ходе проверки транспортная прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности полётов.

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