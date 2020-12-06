Не стало легенды отечественного футбола Виктора Понедельника

Source: Russia Ministry of Sport

5 декабря в возрасте 83 лет ушёл из жизни выдающийся футболист, чемпион Европы 1960 года, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Владимирович Понедельник.

Воспитанник ростовской футбольной школы, Виктор Понедельник вошёл в историю как автор «золотого» гола в финале первого Чемпионата Европы по футболу 1960 года против сборной Югославии. Также он является серебряным призёром Евро-1964. Всего в составе сборной СССР провёл 29 матчей и забил 20 мячей.

Виктор Понедельник выступал за клубы Ростова-на-Дону «Ростсельмаш» и СКА. По окончании спортивной карьеры работал тренером и начальником команды в «Ростсельмаше».

Затем он занялся журналисткой деятельностью, стал спортивным обозревателем, был главным редактором еженедельника «Футбол – Хоккей». Автор книг «Любовь моя, футбол», «Штрафная площадка», «Мяч – в ворота», «Исповедь центрального нападающего».

Спортивные достижения Виктора Понедельника отмечены государственными наградами: орденами Дружбы и «Знак Почёта». Кроме того, он является кавалером рубинового ордена УЕФА «За заслуги».

Виктор Понедельник был последним из живущих чемпионов Европы по футболу 1960 года.

Министерство спорта Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Владимировича и всей российской футбольной семье.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI