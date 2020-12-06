Прокуратура Ростовской области организовала проверку в связи с пожаром на рынке в Аксайском районе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 6 декабря 2020, на территории рынка «Классик», расположенном в Аксайском районе Ростовской области, в павильонах с пиротехническими изделиями произошел пожар.

Прокуратурой Ростовской области организована проверка исполнения требований противопожарной безопасности, осуществляется контроль за ходом ликвидации пожара.

В ходе надзорной проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования.

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