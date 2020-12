Арт-проект «Скафандр» на форуме «КосмоСтарт»

Ключевым событием заключительного дня V Всероссийского патриотического форума космонавтики и авиации «КосмоСтарт» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» в г. Санкт-Петербурге стало участие детей с онкологическими заболеваниями в международном Арт-проекте «Скафандр». Идея проекта состоит в том, что дети и взрослые с онкологическими заболеваниями вместе с космонавтами рисуют свои мечты на скафандре, который отправится на околоземную орбиту. Организаторы и участники проекта верят, что мечты, достигшие звезд, сбудутся, а самая главная мечта художников — скорее выздороветь. Международный экипаж встречает детские мечты и обращается с борта Международной космической станции ко всем детям, участвующим в проекте. У каждого разноцветного скафандра есть имя: Надежда, Мужество, Единство, Победа, Исследования, Мечтатель и Beyond. Во всем мире проект развивается американским фондом Space for Art Foundation и российским UNITY при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и космических агентств. На скафандре «Мечтатель», который разрисовывали в Санкт-Петербурге, свои мечты уже оставили дети из 16 городов и 8 стран, а сам Санкт-Петербург стал 16-м городом в мире и 9-м в России. Команда UNITY проехала всю страну, от Калининграда до Благовещенска, были в Сибири, в средней части России. Дети очень воодушевлены, рисуют все, о чем мечтают. Что-то возвышенное и что-то очень простое. Поскольку проект нацелен на поддержку детей с онкологическими заболеваниями, чаще всего мечта заключается в выздоровлении. Однако идея о здоровье трансформируется: дети проводят много времени в больнице, поэтому они хотят домой, мечтают отдохнуть, побывать на море — всё это отражается в рисунках. Мероприятия международного арт-проекта прошли 5 декабря 2020 года в отделении социальной помощи АНО «Детский хоспис» в Ольгино, а также в «Точке кипения — Санкт-Петербург. ГУАП». Рисовали с маленькими мечтателями Александр Лазуткин, Михаил Корниенко и Марк Серов, которые вдохновили детей на космическое творчество. Теплое обращение для участников проекта с пожеланиями выздоровления записали космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время пребывания на Международной космической станции, а также астронавт и художница Николь Скотт. «Я отношусь к таким проектам очень положительно, участвую уже второй раз. Впервые принимал участие в подобной акции на космодроме Восточный, — делится впечатлениями космонавт-испытатель Михаил Корниенко. — Там дети тоже рисовали свои мечты, и я считаю, что это хороший и очень нужный проект. Уважаю людей, которые его организовали. К мечтам нужно обязательно стремиться и прокладывать к ним дорожку! Я хочу, чтобы все детишки в этом проекте выздоровели и чтобы их мечты сбылись». «Надежда», «Единство» и «Победа» побывали на борту космической станции, а скафандр «Мечтатель» отправится в космос уже в следующем году.

