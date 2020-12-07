А. Майоров: Мы ведем постоянный контроль за состоянием российского рынка грибов

Source: Russia – Council of the Federation

Эта работа проводится в целях обеспечения конкурентоспособности отечественных производителей продукции грибоводства, подчеркнул сенатор.

Во исполнение поручения Председателя Совета Федерации профильный Комитет верхней палаты на системной основе осуществляет контроль и анализ состояния российского рынка грибов в целях обеспечения конкурентоспособности отечественных производителей продукции грибоводства. Об этом сообщил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Сенатор отметил, что в начале текущего года в Совет Федерации поступили обращения российских производителей по фактам поставок в Российскую Федерацию грибов по демпинговым ценам из стран, в отношении которых введены ответные санкции по поставкам сельскохозяйственной продукции.

Как пояснил Алексей Майоров, такая ситуация приводила к снижению конкурентоспособности российских производителей грибов, уменьшению доли рынка отечественной продукции. «Это не способствует развитию отечественной отрасли грибоводства, которая в последнее время показывала позитивную динамику роста производства в условиях оказания мер государственной поддержки», — подчеркнул сенатор.

Ситуация приводила к снижению конкурентоспособности российских производителей грибов, уменьшению доли рынка отечественной продукции

По информации Министерства сельского хозяйства России, объем производства грибов в стране в 2019 г. составил 47,9 тыс. тонн, что на 87,8 проц. больше, чем в 2018 г. Импорт грибов, по данным ФТС России, сокращается. В 2019 г. он составил 24,0 тыс. тонн, что на 4,6 проц. меньше, чем в 2018 г., а по сравнению с 2013 г. – в 2,7 раза. В 2013 году основными поставщиками грибов была Польша (65,6 проц. от общего объема импорта), а после введения ограничений — стала Республика Беларусь (87,5 проц. от общего объема импорта). При этом в настоящее время существенного роста поставок из Республики Беларусь не наблюдается.

Глава Комитета СФ напомнил, что в этой связи заместителем Председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области было направлено соответствующее обращение в адрес Правительства РФ, по которому были даны поручения федеральным органам исполнительной власти по исключению поставок санкционной продукции в Россию с территорий стран участников Евразийского экономического союза.

По словам Алексея Майорова, Комитет обращался в Роспотребнадзор и Объединение потребителей России с просьбой организовать проверку безопасности ввозимой и реализуемой грибной продукции, в том числе, в части остаточного содержания пестицидов и других опасных примесей, а также организации общественного контроля в данной сфере. «Эти инициативы, безусловно, принесли положительные результаты и стали определенным сигналом для участников рынка, прежде всего, для импортеров грибной продукции, о необходимости соблюдать принципы добросовестной конкуренции», — отметил сенатор.

Алексей Майоров подчеркнул, что Комитетом было организовано взаимодействие с участниками рынка грибов по мониторингу ситуации на предмет реализации импортируемых грибов, в том числе в сетевых розничных торговых организациях и мелкооптовой торговле. По результатам данного мониторинга, в период с конца апреля текущего года по настоящее время таких грибов на российском рынке не выявлено.

«Мы продолжим проведение соответствующего мониторинга и обеспечим взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и участниками рынка в этой сфере», — заверил законодатель.

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