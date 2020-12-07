Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» на тему «О состоянии и перспективах развития наукоградов РФ».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Московской области Алексей Русских РусскихАлексей Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области провел «круглый стол» на тему «О состоянии и перспективах развития наукоградов РФ».

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Участники мероприятия, которое прошло в режиме видеоконференции, обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития наукоградов, успешные региональные практики развития их инновационного потенциала, а также меры государственной поддержки этих территорий.

В совещании приняли участие заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко, директор Департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ Вадим Медведев, первый вице-директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников, руководство Союза развития наукоградов, представители органов исполнительной власти Московской и Новосибирской областей, а также представители 6 наукоградов — Дубны, Кольцово, Обнинска, Пущино, Троицка и Черноголовки.

По словам Алексея Русских, в настоящий момент статус наукограда имеют 13 муниципальных образований, расположенных в 6 субъектах РФ. Несмотря на свою немногочисленность, данные территории имеют особое значение для экономики. «Кадровый, научно-технологический и научно-промышленный ресурс наукоградов играют важную роль в достижении национальных целей развития Российской Федерации, в решении задач в сфере инновационного развития отечественной экономики. Именно поэтому вопрос поддержки наукоградов приобретает стратегическое значение. О необходимости комплексной и адресной поддержки наукоградов неоднократно заявлял Президент России Владимир Путин, отмечая, что необходимо поддерживать и научную, и производственную, и хозяйственную деятельность данных территорий».

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике на тему «О состоянии и перспективах развития наукоградов РФ»

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Алексей Русских

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике на тему «О состоянии и перспективах развития наукоградов РФ»

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике на тему «О состоянии и перспективах развития наукоградов РФ»

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Алексей Русских подчеркнул, что, как показывает мировой опыт, только те страны, которые уделяют внимание развитию научно-технологичной и инновационной сферы, стимулируют создание наукоемких производств, способны занимать лидирующие позиции в сфере достижения экономического роста.

По его словам, в работу по поддержке наукоградов и их научно-производственного комплекса должны быть вовлечены органы различных ветвей и уровней власти. «В этой связи хочу подчеркнуть, что Совет Федерации как палата регионов может выступать в роли площадки для обсуждения успешных региональных практик, направленных на поддержку территорий с высоким инновационным потенциалом, а также обеспечивать необходимое законодательное сопровождение».

«Говоря о региональных особенностях взаимодействия органов власти с наукоградами, стоит отметить особую актуальность данной работы для Московской области, на территории которой расположены 8 муниципальных образований, обладающих таким статусом. Наукограды – это фундамент научно-технологического потенциала Подмосковья. Именно поэтому в последние годы областное правительство усилило работу по этому направлению. В частности, ежегодно выделяются субсидии на социально-экономическое развитие наукоградов, премии губернатора за научно-технические достижения и гранты правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Оказывается поддержка молодым ученым – особое место в данном направлении занимает программа «Социальная ипотека», успешный опыт реализации которой может быть использован и в других регионах», — отметил парламентарий.

Алексей Русских указал, что в целом, на сегодняшний день, наиболее актуальными являются следующие направления развития и поддержки наукоградов. Это стимулирование привлечения новых инвесторов на территорию данных муниципальных образований, предоставление налоговых льгот для компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере инноваций и наукоемких технологий, поддержка молодых ученых, в том числе решение их жилищных проблем, популяризация науки среди молодежи, содействие в подготовке кадров для научной отрасли.

«Отдельно стоит отметить актуальность рассмотрения вопроса о возможном внесении изменений в Федеральный закон «О статусе наукограда Российской Федерации» в части создания специальных условий для осуществления научной, научно-технической и инновационной деятельности на территориях наукоградов по аналогии с особыми правовыми режимами деятельности, установленными для резидентов «Инновационного центра «Сколково» и участников проектов создания инновационных научно-технологических центров», — сказал сенатор.

Вадим Медведев указал, что наукограды создавались под стратегические государственные проекты. «В 1999 году был принят закон «О статусе наукограда в РФ», в котором были заложены базовые подходы, которыми мы пользуемся и сегодня. Может быть, они требуют актуализации. Развитие наукоградов должно иметь программу и служить повышению активной инновационной деятельности на его территории». В том числе он предложил рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон «О статусе наукограда РФ» с целью повышения инвестиционной привлекательности наукоградов и предоставления им льгот.

Денис Кравченко затронул тему укрепления глобальных позиций России за счет ускоренного развития науки и технологий и создания условий для инновационной деятельности. Успешное решение этой задачи позволит обеспечить диверсификацию структуры экономики, снизить ресурсную зависимость, повысить темпы экономического роста, обеспечить экономическую безопасность и высокую конкурентоспособность экономики, повысить уровень жизни населения.

О мерах региональной поддержки наукоградов в Подмосковье проинформировал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Никита Иванов.

Григорий Трубников отметил необходимость разработки новой модели развития наукоградов, в которой помимо научно-технологической составляющей большое внимание должно уделяться созданию комфортной городской среды и развитию социальной сферы.

В ходе заседания также выступили главы наукоградов Черноголовки, Обнинска, Кольцово, которые высказались за комплексный подход к пространственному развитию территории наукоградов, увеличение инвестиционной привлекательности этих муниципальных образований.

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