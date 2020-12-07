Встреча с Министром культуры Ольгой Любимовой

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, Ольга Борисовна!

О.Любимова: Добрый день, Владимир Владимирович!

Хочу поделиться с Вами нашими разработками.

В.Путин: Хорошо.

Ольга Борисовна, но я попросил бы начать с другого всё-таки. У нас на Совете по культуре, как Вы помните, некоторые коллеги поднимали вопросы, связанные с отечественным музыкальным образованием, и о проблемах в школах искусств, детских школах искусств.

Я уже несколько раз говорил о том, что их не нужно превращать в кружки при домах пионеров, как это было в советское время. Всё-таки и в советское же время были созданы и музыкальные школы, и школы искусств, там всё-таки немножко другой уровень и цели другие у них, и уровень подготовки преподавателей совсем другой. Что скажете по этому поводу?

О.Любимова: Хотела как раз начать свой доклад. Мы очень благодарны Вам за эту тему, которой мы с самого начала занимались.

Действительно, этот сертификат, который создан в Министерстве просвещения, – это очень хорошее, доброе начинание для кружков. Для детских школ искусств он абсолютно не подходит. Потому что у нас дети 5, 7, 9 лет порой получают образование, и не один-два раза в неделю, как в кружках, как и положено, а иногда до пяти раз в неделю. Это часть их жизни абсолютно, это наш «золотой стандарт», и, конечно, отходить от него мы не будем.

Мы совместно с Минпросвещения всё отработали, с Сергеем Сергеевичем Кравцовым, и приказом вынесли детские школы искусств из работы этой программы. Это действительно очень важное решение, которое раньше технически приходилось просто отрабатывать «на руках» с регионом, а теперь это просто уже механически приказом сделано.

И, конечно же, всё, что касается детских школ искусств, – это не только привычная для нас, совершенно уникальная отечественная система, которую мы сохранили сквозь самые сложные годы. Мы стараемся, чтобы отечественная система воспитания также давала возможность делиться опытом преподавания и чтобы наши молодые выпускники также уже преподавали в этой системе.

Очень важно, когда есть система, чтобы преподавалось это в комфортных условиях. Это очень важный момент, как раз связанный с тем, что в национальном проекте «Культура» есть отдельная строчка. И таким образом мы реставрируем и ремонтируем не только уже действующие школы – у нас появилось 12 новых школ, у нас прибавилось помимо существующих участников – я позволю себе обратить Ваше внимание на эти цифры, действительно это очень важно, – у нас появилось новых 68 тысяч детей.

В.Путин: В этих школах?

О.Любимова: Да, по всей стране. Это не только то, что касается нашего ремонта и реконструкции, у нас появилось новых 20 тысяч музыкальных инструментов, что действительно очень важно. 15 тысяч единиц учебной литературы, которые тоже очень долгожданные в регионах. Сейчас готовятся всё новые и новые проектно-сметные документации, и мы когда в регионах встречаемся с губернаторами, одна из самых частых тем, – для нас это гордость, теперь все знают, что это такое, – ДШИ [детская школа искусств], они знают, с какой радостью встречают это даже на уровне муниципалитетов.

И второй вопрос в слайде, который у Вас в руках, – это проблема сохранения объектов культурного наследия. Такая же важная проблема. Здесь только основные крупные объекты, которые были сданы в этом году, в коронавирусный год, что тоже для нас было очень важно. В Волгограде [отреставрировали монумент] «Родина-мать зовёт» – одно из важнейших [мероприятий] к 75-летию Победы: 11 километров трещин было на памятнике, 117 тросов, из которых 99 уже поржавевших. В 1965 году [статуя] была сдана впопыхах, и реставрация, которая была проведена сейчас, по бетону, очень редкая, конечно.

Тула вышла у нас на третье место по количеству музеев. Теперь говорят, что главная проблема тех туристов, которые семьями будут приезжать в Тулу, – выходных больше не хватит: за субботу-воскресенье обойти невозможно. И детские продлёнки в музеях, когда вся семья может прийти и оставить ребёнка на огромную, длинную развлекательную программу.

Новодевичий монастырь – тоже очень важный объект. Очень серьёзная работа вместе с церковью ведётся, и она нам очень дорога, потому что сосуществование музейного пространства вместе с церковью очень тонкое. Вы знаете, я родилась в Москве… Мы Сергею Семёновичу [Собянину] показывали новый туристический маршрут на объекте, которому 500 лет, – пройти по стенам. Каждый раз думаешь: почему в Иерусалиме это возможно, почему это возможно в самых разных городах, и такие примеры есть, а тут вроде монастырь, и, казалось бы, так невозможно было сделать, а теперь появляются новые возможности и новый экскурсионный маршрут.

Александро-Невская лавра. Мы уходим в глубокую реставрацию, очень сложный объект. У нас впереди памятная дата благоверного князя [Александра Невского]. Конечно же, очень важно помимо невероятно серьёзной работы с церковью по духовной деятельности и по образовательным программам и концертным – реставрация, когда у нас есть возможность и фасады обновить, и уйти в глубокую реставрацию до 2028 года. Конечно, лавра должна сиять.

В.Путин: Там ещё на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть.

О.Любимова: Мы говорили со Святейшим патриархом, мы также прорабатываем эту историю, потому что, конечно же, время проходит, и объект надо будет приводить в порядок.

Продолжая тему восстановления, это новая программа внутри Министерства культуры, которую мы подготовили, – программа консервации памятников. Мы не успеваем за временем, и очень важно – это деньги, которые мы не требуем дополнительно, мы перераспределили средства и нашли возможность 50 крупных объектов культурного наследия консервировать на десятилетия вперёд.

Ещё что касается реставрации – очень важная вещь – это деревянное зодчество. У нас 7,5 тысячи деревянных храмов, 3,5 тысячи из них в не очень хорошем состоянии. Это проблема достаточно серьёзная. И реставраторов параллельно предстоит воспитывать. Это тоже то, о чём Вы говорили на Совете. И здесь очень важная работа совместная с церковью, с епархиями. Видите, у нас такой «светофор», что «горит» красным, что – жёлтым, что – пока в хорошем состоянии.

В.Путин: Сколько им лет сейчас, этим объектам, памятникам?

О.Любимова: Храмы и XVI века, и XIV века есть.

В.Путин: Это деревянное зодчество?

О.Любимова: Это деревянное зодчество, и у нас сейчас в Кижах заканчивается реставрация очень сложная. И уже на этих объектах растут новые мастера. Я чуть позже скажу о наших волонтёрах, тоже очень дорогое для нас начинание.

Из таких серьёзных объектов хочу упомянуть ещё о Циолковке – очень сложный проект. С 2010 года мы его вели, у нас 60-летие на следующий год.

В.Путин: Музей космонавтики?

О.Любимова: Да. И в Калуге очень ждут Вас на открытие. 15 тысяч квадратных метров, и тоже, в общем, что называется, всё для детей – это возможность постоянного присутствия: там и лектории, и кинотеатры, и возможности даже в кафе попробовать еду, которую едят космонавты, и, конечно же, уникальные раритетные экспонаты, которых никогда не было. Мы сейчас эту стройку заканчиваем в срок, и музейщики сейчас заняты самой любимой для них частью дела – они занимаются экспозицией.

Национальный проект «Культура» – по освоению [средств] 2019 года у нас 99,9 процента. Надеемся и планируем в этом году не подвести. Сейчас чуть план этот превышаем, у нас плюс полтора процента. Это очень важная для нас задача, тем не менее, Вы знаете, каждая строчка очень востребованна в регионах. Это очень маленькие объекты, виден результат. И всё, что касается ДК, всё, что касается виртуальных залов, автоклубов, эти передвижки [передвижное культурно-просветительское учреждение], которые модернизировались и позволяют в регионе моим коллегам, министрам культуры, правильно распределить культурную жизнь в маленьких муниципалитетах, приезжать с концертами, выступать – это тоже очень важная взаимосвязь.

Вы знаете, есть направление, сложная обычно история, когда работаешь с регионами: здесь не готова ПСД [проектно-сметная документация], там не готова. У нас ПСД сейчас на 10 миллиардов по ДК, и только ты приезжаешь в регионы, губернаторы говорят: «давайте мне ещё шесть ДК», «нам здесь семь ДК нужно». Потому что люди с удовольствием посещают их.

В.Путин: Автоклубы, я смотрю…

О.Любимова: Автоклубы, да, это у нас как передвижка, помните, в советские годы, только очень современная. И из этого, соответственно, очень логично вытекает большое количество грантов на наши творческие коллективы, включая, что очень важно, любительские. Действительно, представляете, они получают серьёзную помощь – грант в два миллиона рублей: это новые костюмы, новая техника и, конечно, это ощущение внимания со стороны центра.

Здесь есть волонтёры культуры, тоже наша большая работа, которая очень вдохновляет. Мы боялись, что в коронавирус будет сложно… Помните, была традиция на картошку ездить, работать в колхозах? Эти ребята приезжают со всей страны и восстанавливают объекты культурного наследия. В первой тысяче объектов консервацией занялись они. Плюс они видят специалистов, которые делятся с ними опытом, и они видят, что это объекты, которые востребованы, то есть это специальность, которая пригодится, если ею овладеть. Конечно, они дружат, влюбляются друг в друга, это такая романтика на фоне восстанавливающейся красивой усадьбы.

Очень серьёзное для нас направление, которое было затронуто, но погружаться в него пришлось очень серьёзно, – паспортизация. Мы создали реестр по Вашему поручению, и понятно, что сейчас лежит эта ответственность на регионах. Мы убеждены, что, конечно же, ответственность нужно будет брать на себя Министерству, возвращать эти теруправления, брать это в свои руки, заниматься лицензированием, которое здесь упомянуто.

В.Путин: Лицензирование чего?

О.Любимова: Лицензируем мы, во-первых, самих реставраторов и тех, кто управленцы, компаниям выдаём лицензии. Плюс раньше лицензия была бессрочная, теперь понятно, что нужен контроль в течение пяти лет. Любые три ошибки – нужно отбирать лицензию, в противном случае, мы знаем, какое количество объектов приходится переделывать, и мы не имеем на это права, сейчас на это нет ни времени, ни средств, мы теряем объекты таким образом.

И, конечно, очень важна аттестация, это наши новые специалисты. Очень важно, чтобы там не было чиновников, чтобы там было только профессиональное сообщество, чтобы аттестация была бесплатной. И конечно же, объективность комиссии, то, в чём часто порой упрекают Министерство культуры, это такая ответственность, которую мы не хотим с себя снимать, хотим, наоборот, только добавить.

Ещё очень важный законопроект, который также связан с объектами культурного наследия. Буквально несколько фраз. Вы знаете, что у нас есть объекты культурного наследия, в которых проживают наши граждане. И эта общая наша работа с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, мы очень благодарны ему. Действительно, он взял на себя ответственность за такие сложные объекты, такие долгожданные результаты. А мы в свою очередь отрабатываем всю нормативно-правовую базу для ускорения этой деятельности.

Что касается театра, мы хотим добавить новую программу.

В.Путин: Новую программу?

О.Любимова: Новую совершенно отдельную программу внутри Министерства, связанную с открытой формой защиты театральных проектов, посвящённых русской классике.

Это и школьная программа, и программа, посвящённая юбилеям наших классиков – и Фёдора Михайловича Достоевского, Бунина. Это позволит нам добавить в российские репертуары…

В.Путин: Бунин – 150 лет?

О.Любимова: Да, Достоевскому – 200. Впереди Александр Николаевич Островский. Понятно, что у нас есть и Малый академический театр, но есть и огромное количество площадок.

Мне кажется, что это тот федеральный конкурс, в котором может претендовать на поддержку не только федеральный театр, но и региональные, и детские театры. Хороший спектакль с хорошими декорациями живёт 20–25 лет, как «Юнона» и «Авось», как хорошая постановка «Тома Сойера», на которую я ходила, дети мои ходили, и она актуальна, прекрасно поставлена в Молодёжном театре. Таким образом, это позволит потом нам поддержать это в программе «Большие гастроли».

По логике вещей мне бы хотелось, конечно же, отдельно сказать про кино, потому что нам нужен отдельный конкурс социально значимых картин. По сути, это государственный заказ. У нас есть определённое количество тем, которые нам нужны, это все прекрасно понимают.

Повзрослела наша профессиональная среда, которая прекрасно понимает, что есть Фонд кино, где есть зрительское кино, где есть много романтических комедий, и это тоже правильно, у нас нет плохих жанров. Шекспир писал комедии, Пушкин писал много комедий, тем не менее, если мы говорим о задачах, которые стоят перед Министерством, мы считаем, что, конечно, это не отменяет конкурсную основу. Но тем не менее это очень важная история, связанная и с игровым кино, и с неигровым кино, и не только с круглыми датами. Очень хочется, конечно, чтобы эта тема была подержана.

Наши небольшие успехи, связанные с этим тяжёлым годом, – в том числе в области цифровизации. Большая радость, что нашему проекту «культура.рф» доверяют: не только взрослые люди, но и дети. У нас очень сильно возросли просмотры, просмотры детского контента, это тоже очень важно.

И последнее, завершающее, одно из очень дорогих для нас начинаний. Вы знаете, что у нас есть питерский Культурный форум, который действительно очень популярен и очень важен. Мы хотим добавить и сделать детский культурный форум, где у нас есть такие же секции. Безусловно, проблемы детей, в том числе и образования, во всём мире приезжают обсуждать взрослые, но дети выступают.

Мы рассчитываем, конечно, очень на поддержку. Мы бы очень хотели, чтобы приезжали наши самые маленькие деятели искусства – это наша самая мягкая сила. Это очень серьёзная программа, чтобы днём они смотрели друг на друга, делились своим опытом. Они труженики совершенно невероятные. И чтобы вечером, конечно же, у них была возможность увидеть лучшие спектакли, которыми мы можем их порадовать, свозить их в музеи, самых разных гостей из самых разных стран. А наши наставники, конечно же, которые нам готовы помогать, в 10 самых разных секциях позволят действительно сделать это интересным, и поделятся своим опытом – это те самые мастера.

В.Путин: Хорошая программа.

Спасибо.

О.Любимова: Спасибо большое.

MIL OSI