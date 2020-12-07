В Апатитах Мурманской области в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Вертикаль»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 7 декабря, в рамках рабочей поездки в Мурманскую область Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Вертикаль» в г. Апатиты, построенного в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

ФОК «Вертикаль» получил своё название в связи с тем, что в нём оборудован современный скалодром, один из лучших на Северо-Западе России. Помимо групповых занятий спортсменов-любителей, на скалодроме будут проходить тренировки областной сборной по скалолазанию, практически полностью состоящей из апатитчан. Также в состав ФОКа входят универсальный зал для игровых видов спорта и зал индивидуальной физической подготовки.

«Министерством спорта в команде с Мурманской областью и Апатитами построен ещё один спортивный объект в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Уверен, комплекс «Вертикаль» подарит много радости жителям и гостям Апатитов, здесь будут воспитаны чемпионы, которые прославят свой край», – отметил Олег Матыцин.

«Огромное спасибо всем тем организаторам, спортсменам, тренерам, которые в это непростое время обеспечивают северянам активный образ жизни, – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Это точно не последний объект: в следующем году благодаря поддержке Министра мы начнём строить ещё два ФОКа – в Заозёрске и Кандалакше. Спортсменам – удачи».

Далее Олег Матыцин вручил удостоверения мастеров спорта России спортсменам Заполярья: лыжникам Станиславе Жмуцкой и Алексею Лупандину, пауэрлифтерам Андрею Родичеву и Юлии Файзулиной. Судье по спортивной борьбе Александру Сытнику была присвоена квалификация «судья всероссийской категории». Здесь же, на площадке ФОКа, Министр встретился со спортивным активом Мурманской области.

Пресс-служба Минспорта России

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