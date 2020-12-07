В Белгородской области по иску прокуратуры суд вынес решение о взыскании с организации более 3 млн рублей неосновательного обогащения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прохоровский районный суд Белгородской области рассмотрел исковое заявление прокуратуры о взыскании с ЗАО «Русские протеины» неосновательного обогащения в сумме более 3 млн рублей, которое данное предприятие приобрело в ходе совершения преступления должностным лицом ОГБУ «Прохоровская ветстанция».

Вступившим в законную силу приговором суда один из бывших руководителей Прохоровской ветстанции признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) и осужден к лишению свободы.

ЗАО «Русские протеины» по инициативе прокуратуры судом в 2018 году оштрафовано на 1 млн рублей за передачу незаконного вознаграждения должностному лицу.

Как установлено судебными актами, бывший руководитель ОГБУ «Прохоровская ветстанция» за денежное вознаграждение занижал необходимое количество санитарно-гигиенических исследований муки кормовой, производимой ЗАО «Русские Протеины». Указанные незаконные действия позволили коммерческой организации снизить затраты. В результате общество сэкономило 3 млн рублей.

В связи с этим прокурор Прохоровского района обратился в суд с иском о взыскания суммы неосновательного обогащения в пользу правопреемника учреждения.

Исковое заявление прокурора судом удовлетворено.

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