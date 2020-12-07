Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провёл приём граждан в Ивановской области.

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области в рамках рабочей поездки в регион провёл приём граждан в Комсомольском муниципальном районе.

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К сенатору обратились руководители образовательных учреждений, педагоги и родители школьников. Обсуждались вопросы внедрения прозрачной и справедливой системы оплаты труда педагогов, компенсации учителям дополнительных расходов в связи с обучением ими части школьников в дистанционном формате, меры государственной поддержки по развитию детских талантов в моногородах и в сельской местности, которые появятся в связи с уточнением национального проекта «Образование», и ряд других тем.

«Временный перевод части школьников на дистанционное обучение — мера вынужденная. Никаких инициатив по замене традиционной очной классно-урочной системы обучением детей на дому исключительно с использованием электронных технологий ни в Правительстве России, ни в Федеральном Собрании не рассматривается», — заверил Виктор Смирнов.

Виктор Смирнов провёл приём граждан в Ивановской области

По его мнению, работа по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций должна завершиться принятием нормативно-правового акта Правительства РФ.

«Ставка учителя за 18 часов педагогической работы, безусловно, должна превышать МРОТ. Необоснованная внутрирегиональная дифференциация в оплате труда должна уйти в небытие. При этом неизменным остаётся требование, установленное в «майских» Указах Президента РФ, о соответствии средней заработной платы в общем образовании среднему доходу от трудовой деятельности в конкретном регионе страны», — пояснил Виктор Смирнов суть нововведений, обсуждаемых парламентариями с Министерством просвещения России.

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