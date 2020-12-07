Гражданка Киргизской Республики приговорена к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества за контрабанду наркотических средств

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Приговором Свердловского районного суда г. Бишкека Киргизской Республики гражданка Киргизской Республики признана виновной в совершении преступлений на территории Российской Федерации, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере).

Установлено, что в марте 2013 года женщина вступила в организованную преступную группу, занимавшуюся контрабандой и сбытом наркотических средств на территории Российской Федерации. Однако в апреле 2013 года деятельность злоумышленников была пресечена. После этого женщина скрылась от следственных органов.

Расследование уголовного дела проводило Следственное управление ФСБ России.

Местонахождение скрывшейся женщины было установлено на территории Киргизской Республики. В 2019 году материалы дела с запросом об осуществлении уголовного преследования Генеральная прокуратура Российской Федерации передала в Генеральную прокуратуру Киргизской Республики в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

Суд приговорил гражданку Киргизской Республики к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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