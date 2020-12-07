Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Звездная эстафета07.12.2020 16:33

«Звёздная эстафета — 2020» готовится к подведению итогов конкурса

Визитной карточкой Международного конкурса научно-технических и художественных проектов по космонавтике «Звёздная эстафета» всегда являлась презентация детских работ в самом сердце Звёздного городка. Талантливые мальчишки и девчонки, став финалистами конкурса, приезжали из разных населенных пунктов нашей страны и ближнего зарубежья в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина не только для того, чтобы очно провести защиту своих проектов, но и чтобы пообщаться с настоящими космонавтами, своими глазами увидеть тренажеры, на которых тренируются покорители вселенной, взять автограф у героев космоса.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этом году было принято решение о проведении финала конкурса в дистанционном формате. 1 декабря 2020 года завершился прием работ, а 15 декабря на официальном сайте Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина будут опубликованы списки финалистов по всем секциям конкурса. Главная тема проектов этого года посвящена 60-летию со дня первого полёта человека в космос.

Порядок защиты и оценки проектов финалистов конкурса в дистанционном формате можно прочитать здесь. Подведение итогов состоится 19 февраля 2021 года. Всем финалистам будут высланы дипломы участника, а победителям — грамоты и призы.

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