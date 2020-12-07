И. Святенко: Новации в системе здравоохранения значительно улучшат качество предоставления медицинских услуг

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество».

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество».

Смотрите также

В ходе мероприятия обсуждались вопросы совершенствования государственной политики в области охраны здоровья граждан, в частности, организация, контроль и повышение качества медицинской помощи.

В конференции участвовали Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, а также представители общественных организаций.

В своём выступлении Инна Святенко отметила, что в условиях пандемии один из самых значимых ресурсов здравоохранения — медицинский персонал, это залог стабильной и результативной работы всей системы здравоохранения. «Несмотря на непростые условия, нужно продолжать решать насущные вопросы повышения качества оказания медицинской помощи и сохранения здоровья каждого гражданина нашей страны», — сказала сенатор.

На конференции были рассмотрены стратегически важные направления, призванные повысить качество оказываемой медпомощи. Об опыте использования цифровых сервисов в организации медицинской помощи в период пандемии в Москве рассказала Анастасия Ракова. Она отметила, что вся работа — от установления диагноза и до обеспечения лечения больного как на амбулаторном, так и на стационарном уровне — организуется индивидуально по каждому отдельному пациенту.

Также в качестве положительного опыта была приведена работа столичных телемедицинских центров. В Москве проведено 820 тыс. удаленных консультаций пациентам, которые болеют в легкой форме и проходят лечение на дому, а вся информация о течении заболевания и динамика жизненных показателей пациента зафиксирована в электронной медицинской карте и доступна врачу в режиме реального времени.

«Обмен профессиональным опытом и знаниями в области управления качеством и безопасностью медицинской деятельности способствует определению вектора преобразований в отрасли», — сказала Инна Святенко. Она подчеркнула, что система здравоохранения России получила высокую оценку во всем мире, однако останавливаться в развитии и информатизации предоставления медицинской помощи нельзя.

«Технологии, методики и протоколы подхода в лечении пациентов, используемые во время пандемии, помогут более качественно и оперативно лечить пациентов и по окончании коронавирусного периода», — заключила сенатор.

MIL OSI