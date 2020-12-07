Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Конкурс#Кванториада07.12.2020 11:44

Международный конкурс инженерных команд «Кванториада-2020»

При поддержке Госкорпорации «Роскосмос» в онлайн-формате прошел отборочный этап международного конкурса инженерных команд «Кванториада — 2020». Команды участников от двух до пяти учащихся средних общеобразовательных школ под руководством наставников решали поставленную техническую задачу.

Одним из семи треков конкурса стало космическое направление — «Космическая удаленка», в рамках которого команды разрабатывали эргономичное устройство для повышения комфортности пребывания космонавтов в условиях космической станции при длительных межпланетных перелетах. По результатам отборочного тура в финал прошли 10 команд представившие лучшие работы.

С 20 декабря 2020 года финалистам предстоит защитить свои работы перед экспертами, а уже 26 декабря состоится торжественное закрытие данного конкурса. Победители получат дипломы и ценные призы от партнеров и его организаторов.

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Кванториада — командное соревнование школьников со всей России и других стран, интересующихся инженерным направлением, научно-исследовательским поиском и изобретательством в проектном формате. Конкурс проводится в целях популяризации научно-технического творчества детей и молодежи, выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в научно-технической сфере по всему миру. Выполнение заданий требует от участников реального инженерного и научно-исследовательского поиска, широких межпредметных знаний и творческого подхода. Конкурс проводится при поддержке Госкорпорации «Роскосмос».

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