Минспорт России окажет поддержку Мурманской области в строительстве спортивных объектов

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 7 декабря, в рамках рабочей поездки в Мурманскую область Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл встречу с главой региона Андреем Чибисом. Стороны подписали Соглашение между Минспортом России и Правительством Мурманской области о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.

Совместная работа федерального ведомства и региона будет вестись по нескольким направлениям. Прежде всего, это реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», подготовка спортивного резерва и повышение конкурентоспособности российского спорта на международной арене, развитие спортивной индустрии и многое другое.

«Соглашение о сотрудничестве между Минспортом России и Мурманской областью является фактически дорожной картой по строительству инфраструктуры для занятий профессиональным и массовым спортом. В Мурманской области мы видим очень хорошие примеры того, как конструктивно выстроен диалог, прежде всего, с жителями, потому что мы должны ориентироваться на потребности и интересы жителей региона», – отметил Олег Матыцин.

Министр подчеркнул, что акцент будет сделан на строительстве малых спортивных сооружений в сельской местности и малых городах. Это отражено и в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года.

Олег Матыцин заявил, что Минспорт России окажет помощь Мурманской области при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в Заозерске и Кандалакше, а также поддержит проект по развитию натурбана на юге Кольского полуслова.

«Благодаря поддержке Министерства спорта мы сможем продолжать решать главную нашу проблему – нехватку инфраструктуры, особенно в небольших городах. В следующем году начнётся возведение ФОКа в Кандалакше, ФОКа с бассейном в Заозерске. Благодаря национальному проекту, вашим решениям эти проекты стали не просто мечтами, а реальностью. Проектирование мы завершили. Как только позволит погода, приступим к строительству», – сказал Андрей Чибис.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI