Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел в Воронеже прием граждан.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области провел прием граждан в онлайн-формате.

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«К нам обращаются люди со своими насущными проблемами, решение которых не терпит отлагательства», – сказал Сергей Лукин, подчеркнув важность постоянной, не прекращающейся ни при каких обстоятельствах работы сенаторов – представителей регионов.

Многие обращения касались вопросов, с которыми столкнулись семьи с детьми. «Этой категории наших граждан уделяется особое внимание», — сказал парламентарий, отметив важность оказываемых мер соцподдержки со стороны государства. «Однако, как показывает практика, жизненные обстоятельства подчас складываются так, что необходима дополнительная помощь».

Сергей Лукин провел в Воронеже прием граждан

В частности, мама двоих детей, один из которых имеет ограниченные возможности по здоровью, рассказала о необходимости приобретения технических средств для онлайн-уроков. Школьники получили от Сергея Лукина планшеты.

Другой посетитель, отец двоих детей сообщил, что для рефинансирования ипотеки ему необходимо предоставить в банк документ о предварительном разрешении на это действие органов опеки. Парламентарий подключил к решению вопроса представителей руководства районной управы.

Также выполнена просьба Совета ветеранов Советского района Воронежа оформить подписку на «Парламентскую газету» для участников Великой Отечественной войны на первое полугодие 2021 года. Воронежская область стала первым регионом, который начал эту практику, которая переросла в добрую традицию.

Сергей Лукин провел в Воронеже прием граждан

Еще одна посетительница обратилась к парламентарию с благодарностью. Ровно год назад она уже приходила на прием: квартире, где они проживают с дочкой, которая борется с тяжелым заболеванием, требовался ремонт. Помощь была оказана. И теперь женщина провела для Сергея Лукина видео-экскурсию по отремонтированной квартире.

Также поступил видеозвонок от подростков, которым недавно сенатор в рамках проекта патриотического воспитания «Дети-герои» вручил Благодарственные письма Совета Федерации и памятные подарки. Лев Исаков, Сергей Печенкин и Дмитрий Пархоменко рассказали, что вступили в ряды волонтеров.

«Главное – неравнодушное отношение к людям», – убежден Сергей Лукин. «Внимательное отношение, оперативное и эффективное решение проблем, с которыми к нам обращаются граждане – наш безусловный приоритет», — подчеркнул парламентарий, подводя итоги приема.

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