Н. Семисотов обсудил на приеме граждан вопросы сферы ЖКХ и работы управляющих компаний в Волгоградской области

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Сенатор провел прием жителей региона в дистанционном формате.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области Николай Семисотов СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области провел дистанционный прием жителей региона.

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Обращения граждан, в основном, касались сферы ЖКХ и работы управляющих компаний.

Жители одного из сельских поселений Дубовского района Волгоградской области пожаловались на отсутствие водоснабжения на протяжении уже нескольких дней. В ходе беседы сенатора с руководителями района выяснилась причина проблемы — аварийные работы на сетях. Николай Семисотов дал поручение ускорить процесс ремонта сетей.

С проблемой слабого отопления и отсутствия горячей воды к парламентарию обратились жители многоквартирного дома в Городищенском районе. По итогам взаимодействия с органами местного самоуправления и управляющей компанией вопрос был решен в оперативном порядке — причиной оказалась неверная наладка сетей после проведенного ранее капитального ремонта.

«Такой формат работы, как приемы граждан, позволяет помогать не только в решении точечных, индивидуальных проблем, но и приводит к пониманию системных вопросов, требующих нашего включения и затрагивающих интересы многоквартирного дома, отдельного поселения или даже муниципального образования. Все обращения, поступившие сегодня от жителей региона, взяты на контроль до конечного решения», — заключил Николай Семисотов по итогам мероприятия.

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