Объявлен старт волонтёрской заявки Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани

Source: Russia Ministry of Sport

5 декабря, в День добровольца, дан старт волонтёрской заявки Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского марафона «Мы вместе», который объединил в онлайн-формате добровольцев со всего мира.

Заявочная кампания открыта для кандидатов со всех стран мира и продлится до мая 2021 года. Жители Казани могут стать волонтёрами Игр с 14 лет, жители регионов России и иностранные граждане – с 18. Традиционно от кандидатов в волонтёры международных спортивных проектов требуется знание английского языка и готовность участия в Играх в течение всего периода их проведения. После прохождения отбора будущие волонтёры должны пройти обязательное обучение, включая специальную программу подготовки. Для проведения Игр потребуется 3000 волонтёров. Присоединиться к команде волонтёров можно на сайте www.sokazan2022.com.

«Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады – одно из самых значимых международных спортивных мероприятий. Отрадно, что в 2022 году они пройдут в России, в одном из самых спортивных городов нашей страны – Казани, – отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. – Проведение Игр будет способствовать социализации людей с особенностями интеллекта через занятия спортом, привлечению внимания общества к этой теме, созданию равных возможностей для всех без исключения россиян. Волонтёры всегда играют важную роль в проведении любого спортивного мероприятия, и я приглашаю всех активных и неравнодушных граждан присоединиться к команде волонтёров Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады».

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани 22-28 января 2022 года. Спортивная программа включает соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах. Ожидается участие 2000 спортсменов и юнифайд-партнёров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран.

Специальная Олимпиада, основанная в 1968 году, является международным движением, направленным на прекращение дискриминации людей с особенностями интеллектуального развития, и выступает за инклюзию всех людей при помощи развития спорта и разработки программ в области образования, здравоохранения и лидерства. Специальное олимпийское движение ежегодно организует более 100 000 игр и соревнований в более 30 видах спорта и объединяет около шести миллионов спортсменов и юнифайд-партнёров, а также более миллиона тренеров и волонтёров в 190 странах.

Специальная Олимпиада России основана в 1999 году и является одной из самых крупных национальных программ во всемирном движении. В России насчитывается около 130 тысяч лиц с интеллектуальными нарушениями, которые принимают участие в спортивных соревнованиях. Ежегодно по программе Специальной Олимпиады проводится около пяти тысяч физкультурных мероприятий муниципального, регионального и всероссийского уровней. В настоящее время действуют региональные отделения в 62 регионах России. Российские атлеты с интеллектуальными нарушениями ежегодно принимают участие в международных турнирах по программе Специальной Олимпиады, где занимают лидирующие позиции. Одной из ключевых целей Всемирных зимних игр является увеличение числа участников с интеллектуальными особенностями до 200 тысяч человек к 2025 году.

Пресс-служба Минспорта России

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