Олег Матыцин оценил готовность горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» в Хибинах к старту нового сезона

Source: Russia Ministry of Sport

6 декабря Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках рабочей поездки в Мурманскую область посетил объекты горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» в г. Кировске и высоко оценил его готовность к старту нового сезона.

Вместе с Министром в осмотре объектов приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, руководители компании «ФосАгро» и Кировского филиала АО «Апатит.

Сезон катания в Хибинах – на крупнейшем горном массиве Кольского полуострова – один из самых продолжительных в стране: с конца ноября до конца мая. Перепад высот на «Большом Вудъявре» составляет более 600 м, общая протяжность трасс – 30 км, на протяжении половины из них установлено искусственное освещение. Склоны курорта имеют сертификацию FIS и рассчитаны на любой уровень катания – от новичков до опытных горнолыжников. На всей территории курорта действует единый ski-pass (пропуск на трассы). Инфраструктура комплекса позволяет использовать его не только для отдыха, но и для проведения соревнований межрегионального и федерального уровня.

«Развитие горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» – хороший пример того, как государство и бизнес взаимодействуют в создании социальной инфраструктуры, – отметил Олег Матыцин. – Скоро люди начнут здесь кататься на лыжах и получать удовольствие от общения. Надеюсь, жители не только Мурманской области, но и всей России будут с радостью приезжать сюда, потому что условия, которые здесь созданы и по сервису, и по качеству дорог и трасс, одни из лучших в России. Министерство спорта заинтересовано в том, чтобы инфраструктура курорта развивалась и дальше. И мы продолжим сотрудничество, прежде всего, на благо здоровья людей».

Глава Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил Олега Матыцина за внимание к развитию массового спорта в Заполярье и заявил, что текущая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе позволяет открыть горнолыжный сезон для жителей Мурманской области, а впоследствии и для туристов.

«В последние две недели мы наблюдаем стабилизацию количества заболевших. С учётом этого было принято решение о начале работы комплекса «Большой Вудъявр» и других наших горнолыжных комплексов с 11 декабря. Однако пока они будут работать исключительно для жителей Мурманской области. Если мы сохраним стабильную ситуацию в новогодние праздники, то с 15 января сможем принимать гостей из других регионов России», – подчеркнул губернатор.

Заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» Герман Симаков рассказал, что объекты горнолыжного курорта в этом году обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, созданы условия для соблюдения социальной дистанции и других мер безопасности посетителей.

Пресс-служба Минспорта России

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