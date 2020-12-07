Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела дистанционный личный прием жителей Ростовской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в рамках региональной недели провела прием граждан в дистанционном формате. К сенатору обратились десять заявителей.

Вопросы, волнующие дончан, касались работы правоохранительных органов, получения медицинской помощи и оформления инвалидности, организации питания школьников, перерасчета пенсии, выплаты социальных пособий на детей, защиты прав в судебном порядке. По каждому из обращений будут приняты соответствующие меры.

«Одна из заявительниц, вдова Героя Социалистического Труда, обратилась за помощью в разъяснении ее прав на получение дополнительных денежных социальных выплат после смерти супруга», — отметила Ирина Рукавишникова.

По словам сенатора, отдельные обращения из сферы межличностных отношений между членами одной семьи требуют рассмотрения даже не в суде, а при помощи профессиональных медиаторов и психологов. Тем более, если речь идет не о разделе имущества, а о конфликтах на фоне взаимных претензий.

Ирина Рукавишникова подчеркнула важность проведения личных приемов граждан, а также совместных приемов с руководителями региональных подразделений федеральных органов власти, которые ежемесячно организуются в различных муниципальных образованиях Ростовской области.

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