Отремонтирован газопровод, обеспечивающий голубым топливом второй по промышленному значению город Оренбуржья

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

7 декабря 2020, 17:45

В Домбаровском линейном производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ) — филиале ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — в конце минувшей недели завершился ремонт газопровода-отвода к двум промышленным центрам Оренбургской области — городам Орск и Новотроицк. Проведенные работы позволили повысить надежность газоснабжения населения и социальной инфраструктуры этих муниципальных образований, а также расположенных на их территории крупных предприятий.

Комплекс огневых работ на двухниточном отводе к Орску и Новотроицку (диаметр 700 мм) был организован по результатам внутритрубной дефектоскопии (ВТД), которая проводилась в соответствии с планом-графиком диагностических и ремонтных работ в 2020 году. Выявленные после ВТД дефекты бригады Домбаровского ЛПУМГ и Управления аварийно-восстановительных работ № 2 (Магнитогорск, Челябинская область) устраняли методом замены труб, врезки катушек и контролируемой шлифовки. Как сообщили в Домбаровском ЛПУМГ, на период проведения ремонта газопровода-отвода подача голубого топлива потребителям не прекращалась.

Отметим, что Орск второй по численности населения и по промышленному значению город Оренбургской области. Здесь проживает более 220 тыс. человек, и расположены предприятия цветной металлургии, машиностроения, нефтепереработки, энергетики и других отраслей экономики. Новотроицк также входит в число наиболее развитых промышленных центров региона. Его население превышает 83 тыс. человек, а градообразующий комбинат «Уральская сталь» является одним из крупнейших предприятий черной металлургии России.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе компании 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Ежегодно компания выполняет товаротранспортную работу для ПАО «Газпром» и сторонних заказчиков в объеме 35–40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 281 газораспределительная станция, 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Компанией внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.

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