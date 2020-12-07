О. Алексеев: Важно иметь обратную связь с жителями региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел дистанционный прием жителей Саратовской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках региональной недели провел прием граждан в дистанционном формате.

Основная часть обращений была связана с вопросами социальной направленности, рассказал сенатор. «Были рассмотрены обращения, связанные с обеспечением лекарственными препаратами, с приобретением технических средств реабилитации», — отметил он.

Олег Алексеев

Жительница отдаленного села Саратовской области попросила парламентария оказать содействие в вывозе пожилого родственника, относящегося к категории маломобильных граждан, из одной из зарубежных стран. Чтобы решить эту проблему, готовится специальный запрос.

Особое внимание на приемах уделяется обращениям пожилых, малообеспеченных граждан, многодетных семей

«Особое внимание на приемах уделяется обращениям пожилых, малообеспеченных граждан, многодетных семей. Необходимо выслушать каждого, постараться разобраться в проблеме человека и оказать помощь. Важно иметь обратную связь с жителями региона», – подчеркнул Олег Алексеев.

Вопросы, с которыми обратились жители в ходе дистанционного приема, взяты на личный контроль сенатора.

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