О встрече Посла Беларуси А.Ермоловича с Президентом Пакистана

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

07 декабря 2020 г.



7 декабря 2020 г. по случаю завершения дипломатической миссии Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Ермолович встретился с Президентом Пакистана Арифом Алфи.

Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-пакистанского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая проведение первоочередных значимых мероприятий двусторонней повестки дня.

В ходе встречи уделено особое внимание необходимости дальнейшего укрепления отношений в таких важных для наших стран областях, как промышленость, сельское хозяйство, фармацевтика и профессионально-техническое образование.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении совместной работы по развитию сотрудничества между Беларусью и Пакистаном.

версия для печати

MIL OSI