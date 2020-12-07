Стартовала Всероссийская акция «Неделя ГТО»

Source: Russia Ministry of Sport

7 декабря Министерство спорта Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты» запустили Всероссийскую акцию «Неделя ГТО» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Акция нацелена рассказать о строящихся в регионах России площадках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, где каждый желающий сможет заниматься спортом, сделав его нормой и частью своей повседневной жизни. Данная акция – ещё одна возможность информировать жителей страны о выполнении нормативов ГТО и напомнить о пользе физической активности.

«Основной целью комплекса ГТО является популяризация здорового образа жизни и увеличение числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Это напрямую влияет на продолжительность и качество жизни россиян, – отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. – Ведение активного образа жизни – важный шаг на пути к успеху любого человека. В России нормативы ГТО выполняют уже более восьми миллионов человек, и мы надеемся, что с каждым годом их число будет только расти. Уверен, «Неделя ГТО» поможет привлечь к физической культуре и спорту ещё большее количество россиян».

В рамках акции «Неделя ГТО» каждый желающий может выполнить нормативы ГТО и стать мастером того или иного упражнения. Чтобы стать мастером отжиманий, подтягиваний, бега, скандинавской ходьбы и других упражнений, любителям спорта нужно опубликовать видео и фото в социальных сетях с хештегом #неделяГТО.

Специально для мастеров упражнений разработаны карточки, которые можно размещать на своей странице и делиться историями успеха выполнения испытаний комплекса ГТО, отправлять друзьям.

Пять самых активных участников получат подарки с символикой федерального проекта «Спорт – норма жизни». Найти и скачать карточки можно на официальном портале федерального проекта «Спорт – норма жизни» norma.sport или в социальных сетях национальных проектов России.

Кроме того, в мессенджерах (Telegram, Viber, Whats App) можно будет найти тематический стикерпак с талисманами ГТО, а также в социальной сети Facebook сторонники активного и здорового образа жизни смогут присоединиться к движению ГТО и опубликовать на своей странице фото с использованием специальной рамки.

В регионах появятся информационные стенды с комплексом упражнений, который направлен на подготовку к успешному выполнению нормативов ГТО. Стенды помогут идентифицировать площадки, построенные в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

«Новый взгляд на ГТО, другие подходы к форматам организации сдачи этих нормативов, надеюсь, станут катализатором для нового спортивного тренда. Все мероприятия проекта «Спорт – норма жизни» направлены на расширение возможностей заниматься физической культурой и вести здоровый, подвижный образ жизни. За первый год реализации проекта в регионах оборудовано около 800 малых спортивных площадок ГТО и 35 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. В 2020 году поставлены комплекты оборудования для создания 372 спортивных площадок и 40 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа», – сообщила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

В период акции «Неделя ГТО» в социальных сетях национальных проектов России ежедневно будут публиковаться мини-интервью с послами ГТО. Своими спортивными секретами поделятся Светлана Журова, Светлана Болдыкова, Ирек Зиннуров, Андрей Ким, Даци Дациев и Андрей Сироткин.

Ещё одним крупным спортивным событием станет Фестиваль чемпионов «Игры ГТО», который пройдёт с 10 по 14 декабря 2020 года на базе филиала ФГБУ «Юг Спорт» в Кисловодске (Ставропольский край).

«Фестиваль, приуроченный к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО, соберёт команды из 32 регионов страны, в которые войдут сильнейшие физкультурники-любители в возрасте 18-49 лет, способные выполнять нормативы ГТО с максимальным результатом. Команды, занявшие первые три места в общекомандном зачёте, получат подарочные сертификаты на комплект лицензионного оборудования комплекса ГТО», – рассказал заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

В настоящее время испытания ГТО может пройти любой человек в возрасте от 6 лет и старше. Комплекс ГТО состоит из 58 упражнений, которые определяют силу, выносливость, гибкость, быстроту, ловкость, меткость, прикладные навыки. Среди них – бег на короткие и длинные дистанции, бег на лыжах, упражнения на мышцы пресса, прыжки в длину с места и разбега, плавание, стрельба из винтовки и другие.

Всего за период внедрения комплекса ГТО, с 1 сентября 2014 года по 1 декабря 2020 года , прошли регистрацию на интернет-портале комплекса ГТО более 14,2 млн россиян или 10,5% от общей численности населения старше 6 лет.

Из общего числа участников физкультурно-спортивного движения «Комплекс ГТО» 59,4% или более 8 млн жителей страны приняли участие в выполнении нормативов ГТО. 44% россиян от общего числа приступивших к тестированию или более 3,5 млн человек завершили их выполнение и показали высокий уровень физической подготовленности, соответствующий бронзовому, серебряному и золотому знакам отличия ГТО.

Пресс-служба Минспорта России

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