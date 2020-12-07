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Сенатор провел дистанционный прием граждан.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области в ходе работы в регионе провел дистанционный прием граждан.

К сенатору поступило обращение о доступности медицинского обеспечения в сельской местности. По словам Сергея Горнякова, вопрос строительства фельдшерско-акушерского пункта в Салтынском сельском поселении уже обсуждался с главой Урюпинского района и представителями профильных ведомств. «Работа по решению вопроса уже идет. Согласно федеральной программе в 2021 году уже было запланировано строительство двух ФАПов в Урюпинском районе и в других населенных пунктах, расположенных рядом с Урюпинском. Мы обратились в Министерство здравоохранения РФ с просьбой включить в программу строительство ФАПа в Салтынском в будущем году», — отметил Сергей Горняков.

Еще один житель Волгоградской области рассказал о жилищной проблеме. Ему и его родному брату, как сиротам положены квартиры. Однако, по ряду обстоятельств, квадратные метры братьям были предложены в городе Калач-на-Дону, в то время как братья живут, учатся и работают в Волгограде. Председатель комитета строительства Волгоградской области Юрий Седов, подключившийся к беседе по видеосвязи отметил, что в 2020 году приоритетом в формировании специализированного жилищного фонда для детей-сирот является приобретение квартир в новостройках региона. Учитывая, что комитетом строительства Волгоградской области приобретено 250 таких жилых помещений, в том числе 118 – в городе Волжский, братьям будут предоставлены благоустроенные однокомнатные квартиры с полной отделкой в одной из новостроек в Волжском.

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, необходимо продолжать работу с людьми, используя для этого все возможные современные инструменты коммуникации — видеосвязь, мессенджеры, социальные сети

«Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, необходимо продолжать работу с людьми, используя для этого все возможные современные инструменты коммуникации — видеосвязь, мессенджеры, социальные сети. Это очень помогает эффективно и быстро реагировать на запросы граждан. Ведь цель приемов — оказание реальной и ощутимой помощи населению, когда к решению вопросов подключаются региональные депутаты, представители исполнительной власти, профильных ведомств», — заключил Сергей Горняков.

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