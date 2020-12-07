С. Митин провел приём граждан по личным вопросам

Source: Russia – Council of the Federation

Каждое обращение будет взято на контроль, заверил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел приём граждан по личным вопросам. Мероприятие прошло дистанционно.

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Всего в разговоре с сенатором приняли участие семь человек. Среди них — руководитель ассоциации пчеловодов Новгородской области Александр Васильев, который обратился в связи с новыми ветеринарными правилами. «Все вопросы заслуживают внимания и серьезного изучения. Большинство из них касается законотворческих инициатив. Это и вопрос регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, и введение новых ветеринарных регламентов по пчеловодству, которые вызвали бурное обсуждение среди специалистов области», — сообщил Сергей Митин.

В ходе приема обсуждался вопрос рассмотрения возможности внесения изменений в федеральный закон о рыболовстве, а также тема назначения даты совещания с сельхозпроизводителями Северо-Запада и другие вопросы.

По словам сенатора, по всем вопросам гражданам были даны разъяснения, их предложения и обращения будут обязательно рассмотрены. «Каждый вопрос будет взят на контроль», — резюмировал Сергей Митин.

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