А. Карлин: Работе с обращениями граждан всегда уделяется особое внимание

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием жителей Алтайского края в дистанционном формате.

Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Алтайского края Александр Карлин КарлинАлександр Богдановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Алтайского края провел в онлайн-режиме прием жителей региона.

Вопросы, обсуждавшиеся в ходе мероприятия, касались увековечения памяти погибших в Великой Отечественной войне, поощрения тружеников тыла за их подвиги, что особенно важно в Год 75-летия Великой Победы. Затрагивалась также тема гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодого поколения.

Секретарь краевого отделения Союза женщин России Раиса Голованева обратилась к сенатору за поддержкой в возведении в Барнауле памятника вдовам погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Она отметила, что сейчас в регионе проживает около 4 тыс. вдов фронтовиков. В начале этого года в рамках Всероссийской акции «Женское лицо Победы» инициаторами была создана рабочая группа. Открывается сбор средств на памятник, решено обратиться к жителям края за поддержкой. Александр Карлин сообщил, что также включится в эту работу.

В законотворческой деятельности обязательно учитываются проблемы и вопросы граждан, с которыми они обращаются во время приемов

В ходе приема председатель Собрания депутатов Табунского района Галина Чайка подняла вопрос о судьбе построенного еще в 1980 г. мемориального комплекса, которому требуется капитальное обновление. Она инициировала проект, направленный на сохранение исторической памяти о людях, принесших Победу, и обратилась к сенатору с просьбой поддержать его.

Другие вопросы, поднятые заявителями, касались социально-экономического развития региона, газификации сельских населенных пунктов, строительства ряда федеральных объектов.

Как отметил Александр Карлин, в законотворческой деятельности обязательно учитываются проблемы и вопросы граждан, с которыми они обращаются во время приемов. «Работе с обращениями всегда уделяю особое внимание», — подчеркнул он.

Решение всех вопросов, поставленных на приеме граждан, взято на личный контроль сенатора, по ним назначены конкретные сроки исполнения и даны соответствующие поручения.

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