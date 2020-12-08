В Коми перед судом за незаконную рубку леса в особо крупном размере предстанет местный житель

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокурор Прилузского района Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

По версии следствия, сельский житель обратился к знакомым с предложением получить документы на льготную заготовку древесины для строительства индивидуальных жилых домов. Сельчане, не намеревавшиеся заниматься строительством, после получения всех разрешительных документов граждане передавали их злоумышленнику. Мужчина при помощи наемных работников вырубил на территории Прилузского лесничества 714 сосен. В результате указанных действий сумма причиненного ущерба превысил 3,3 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу было направлено в суд. Также прокуратура района обратилась в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

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