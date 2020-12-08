В. Круглый: Вопросы лекарственного обеспечения граждан находятся на постоянном контроле

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан в Орловской области.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области провел прием граждан в регионе.

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Большая часть вопросов, с которыми обращались орловцы, касалась лекарственного обеспечения. В частности, мамы детей-инвалидов рассказали о нехватке необходимых льготных препаратов в аптеках региона, из‑за чего они не могут получить положенное по закону лекарство. Сенатор взял решение этого вопроса под личный контроль.

Владимир Круглый отметил, что вопросы лекарственного обеспечения находятся на постоянном контроле Правительства страны. «Буквально в ноябре был создан Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, куда должна стекаться вся информация по лекарственному обеспечению в регионах. Основной его задачей стали закупки медикаментов в рамках федеральных программ и вакцин, входящих в национальный календарь прививок. Также центр будет вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах, что поможет заранее формировать необходимый резерв», — подчеркнул парламентарий.

В ходе приема граждан также обсуждалась тема принятия закона о распределенной опеке, который мог бы сократить приток людей в интернаты. Он был разработан четыре года назад экспертной группой из представителей Правительства РФ, Совета Федерации и НКО, но второе чтение законопроекта до сих пор не состоялось. Руководитель орловского представительства Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Светлана Черенкова отметила важность данной законодательной инициативы.

Кроме того, во время приема обсуждался вопрос о продолжении наблюдения за паллиативными детьми и их лечения в детских лечебных учреждениях после достижения ими 18 лет. Было отмечено, что детский паллиатив имеет свою специфику и различия. Поэтому родители паллиативных детей ратуют за то, чтобы их продолжали наблюдать и лечить в детских лечебных учреждениях.

Владимир Круглый отметил, что необходимо взвешенно подходить к каждой из обозначенных инициатив. «Сегодня в России проходят эксперименты по постепенному выведению инвалидов на другой жизненный путь. У них есть возможность жить дома по принципу «сопровождаемого проживания». Между тем, любая законодательная инициатива — это огромная ответственность, особенно, когда речь идёт об инвалидах, паллиативных больных — людях, которым нужна особенная помощь и поддержка не только государства, но и общественных организаций», — уверен сенатор.

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